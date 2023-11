Lebron Jameso NBAO maior artilheiro de todos os tempos e uma figura icônica na história da liga estabeleceu um recorde menos lisonjeiro ao ultrapassar 5.000 derrotas na carreira durante um jogo contra o Fênix Sóis.

Apesar da conotação negativa, as viradas são um resultado inevitável para jogadores com extensas responsabilidades no manejo da bola ao longo de carreiras longas.

Tiago superou Carlos MaloneO recorde anterior de 4.525 giros em 2021 e seu novo marco de 5.000 giros podem ser um desafio para futuros jogadores alcançarem.

Embora as rotatividades geralmente não sejam estatísticas celebradas, os melhores jogadores na tabela de classificação de rotatividade de todos os tempos, incluindo lendas como John Stockton, Jason Kidd e Magic Johnsondestacam que os prolíficos manipuladores de bola costumam acumular esses números.

Embora os recordes sejam feitos para serem quebrados, os jogadores ativos mais próximos de James na lista de turnover, como Russell Westbrook e James Hardenpodem não ter a mesma oportunidade de chegar a 5.000, dadas as suas trajetórias profissionais.

Comparando as médias de turnovers por jogo (TO PG), Lebron James tem média de 3,50, enquanto Russell Westbrook tem 4,06, James Harden tem 3,73 e Kevin Durant está em 3,17.

Notavelmente, LeBron disputou significativamente mais partidas do que os outros, com 1.429 jogos em sua carreira de 21 temporadas. Westbrook jogou 1.101 partidas, ultrapassando recentemente 1.000, e Harden é um membro recente do clube de 1.000 jogos na carreira, com 1.002 jogos.

Durant está se aproximando desse marco com 994 jogos disputados. Apesar das variações nas médias de rotatividade, o maior número de jogos disputados por James mostra sua presença duradoura e longevidade no NBA.