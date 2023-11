LeBron James amaldiçoa o Tennessee Titans elogiando Will Levis

Tele Pittsburgh Steelers venceu um jogo muito disputado contra o Titãs do Tennessee na quinta à noite futebol.

Apesar de um primeiro tempo instável, o ladrões conseguiu garantir uma vitória final por 20-16 seguindo seu plano de jogo.

Eles contaram com uma corrida forte, especialmente de Najee Harrise obteve um sólido desempenho no quarto trimestre de Kenny Pickettassim como Diontae Johnsona primeira recepção de touchdown de 2021 desde a temporada de 2021.

Apesar de um impulso tardio do Titãso ladrões‘a defesa manteve-se firme, com Kwon Alexandre selando a vitória com uma interceptação na linha do gol.

Previsão de LeBron Jamess Steelers x Titans

Antes do jogo, Dez Bryant perguntado Lebron James para dar sua previsão sobre o resultado do duelo entre o ladrões e a Titãs.

“Vou Titãs irmão!” James respondeu.

“Eu penso Will Levis continua. Não Mincah machuca Pitts!”

O ladrões melhorou seu recorde para 5-3, enquanto o Titãs cair para 3-5.