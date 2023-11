LeBron James aparece testando a quadra da Crypto.com Arena pouco antes do jogo do Grizzlies

Dnão se sinta culpado se quiser o vídeo completo que estamos prestes a mostrar Lebron James testando cada centímetro do Arena Crypto.com antes de o Lakers x Grizzlies jogo. Não há necessidade de considerar suas escolhas de vida se você assistir isso, admirar o melhor do mundo fazendo pequenas coisas como essas é completamente normal. Antes de um jogo de torneio de temporada entre o Lakers e os Grizzlies, James queria ter certeza de ter memorizado toda a quadra da melhor maneira possível. Embora não tenha feito muito no jogo com apenas 16 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Lebron James ainda fez o suficiente para ter seu time com um recorde de 6-5 até agora. Eles também enfrentaram um dos piores times do campeonato, que atualmente está com 2 a 9.

LeBron James testa misteriosamente a quadra do Los Angeles Lakers

O que diabos LeBron James estava fazendo?

A razão pela qual LeBron James está fazendo isso com o tribunal ainda é uma questão de debate, as pessoas irão discutir o significado deste estranho ritual. Tudo o que podemos dizer é que apenas LeBron James entende por que está fazendo isso, mas também podemos fazer uma suposição fundamentada. A aderência do tênis é muito importante durante os jogos e há partes do piso que podem criar um efeito escorregadio. LeBron provavelmente faz isso para se familiarizar mais com as partes que não são tão aderentes e tentar evitá-las. Nem todos os pisos de madeira para basquete são perfeitos, especialmente aqueles que foram construídos recentemente, como o Crypto.com Arena.

Quanto ao próximo jogo de LeBron James e do Lakers, eles enfrentarão o Sacramento Kings na Crypto.com Arena mais tarde esta noite. Em um jogo que nos oferecerá uma compreensão muito melhor de como LeBron James se sente confortável com seus novos tênis nesta arena. Atualmente, suas estatísticas não são tão impressionantes como nos anos anteriores. Esperançosamente, isso acontecerá quando o Lakers enfrentar o Kings ainda esta noite em Los Angeles. James e sua turma certamente precisam de mais uma vitória consecutiva para encontrar o ritmo.