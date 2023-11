LeBron James atinge outro marco de pontuação durante o jogo do torneio da temporada contra o Jazz

Emesmo aos 38 anos, Lebron James continua a surpreender – e ele continua a fazer NBA história.

James na noite de terça-feira se tornou o primeiro jogador da NBA a atingir 39.000 pontos com uma cesta de três pontos no primeiro quarto contra o Jazz de Utah durante Torneio na temporada ação da fase de grupos. Tiago, que se tornou o AssociaçãoO maior artilheiro de todos os tempos da temporada passada continua aumentando sua margem no topo da tabela de pontuação – e mostra pouco ou nenhum sinal de desaceleração à medida que seu 39º aniversário se aproxima.

James é diferente de tudo que a NBA já viu

LeBron continua a desafiar o Pai Tempo com uma série de performances que fazem a diferença para um inconsistente Los Angeles Lakers equipe. Em 14 jogos nesta temporada, James marcou pelo menos 30 pontos cinco vezes – e acertou menos de 50 por cento de arremessos de campo apenas uma vez.

James sentou-se durante o quarto quarto do Lakers‘ Vitória por 131-99 sobre o Jazz, mas ele teve 17 pontos normalmente eficientes em 10 arremessos, somando nove assistências e sete rebotes para o gol. A média de pontos por jogo de James na temporada caiu para “apenas” 25,7 por noite.

Kareem Abdul-Jabbar – que James superou em fevereiro para se tornar o NBAO maior artilheiro de todos os tempos do time – teve média de 23,4 pontos por jogo aos 38 anos durante a temporada 1985/86. James, que tinha um ano na época, também está prestes a quebrar esse recorde.

O que torna LeBron tão especial? Um de seus companheiros tentou explicar

Austin Reaves revela o que torna LeBron James tão especial após jogo histórico

Próxima parada: 40K

Em algum momento desta temporada, James atingirá a marca de 40.000 pontos. Supondo que ele permaneça saudável, é inevitável. Mas a pergunta para cada NBA fã é … “quando?”

James tem uma média de pontuação na carreira de 27,2 pontos por jogo. Ele está agora a 988 pontos de 40.000. Se ele obtiver uma média de 25 pontos por noite nos próximos 40 jogos – e, claro, permanecer saudável – James deverá atingir 40.000, e assim estabelecer um novo marco de pontuação, em algum momento de fevereiro de 2024.

Coincidentemente, o Lakers‘ O 40º jogo da noite de terça acontece no dia 22 de fevereiro às Centro de perseguição — significado LeBron poderia quebrar seu próprio recorde mais uma vez contra o Guerreiros do Golden Stateseus inimigos de longa data.