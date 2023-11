LeBron James atinge outro marco e faz história na NBA no jogo Kings-Lakers

EUuma notável demonstração de habilidade e longevidade, Lebron James, gravou seu nome ainda mais na história da NBA durante o jogo de quarta-feira contra o Reis de Sacramento Em califórnia. Demonstrando sua renomada habilidade de arremesso, James superou Jason Terry para reivindicar o oitavo lugar na lista de três pontos de todos os tempos da NBA.

Entrando no jogo com um total de 2.280 cestas de três pontos na carreira, James precisou de apenas algumas para ultrapassar o recorde de Terry de 2.282. Essa conquista é mais uma prova de sua versátil capacidade de pontuação. Com os olhos postos agora Vicente Carter’marca de 2.290 arremessos de três pontos, James continua a redefinir os limites de sua ilustre carreira.

LeBron ainda é o rei

Aos 38 anos, James não mostra sinais de desaceleração. Ele tem sido uma força consistente para o Lakers nesta temporada, com média de 24,3 pontos, 8,5 rebotes e 5,5 assistências por jogo. Sua impressionante precisão de chutes, marcada por uma porcentagem de arremessos de 56,7% e 36,5% de além do arco, consolida ainda mais seu status como um dos melhores jogadores da liga. Sua seleção antecipada pela 20ª consecutiva NBA All-Star Game ressalta sua excelência duradoura no esporte.

O Lakersliderado por James‘ liderança e habilidade mostraram uma forma promissora no início da temporada. Com um recorde de 6-5 em seus primeiros 11 jogos, eles estão aproveitando o momento de uma sequência de três vitórias consecutivas, incluindo uma vitória impressionante por 134-107 sobre o Grizzlies de Memphis. Nesse jogo, James jogou 23 minutos, contribuindo com 16 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, ao mesmo tempo que exibia eficiência nos chutes.

Olhando para frente, o Lakers procuram manter o ritmo enquanto se preparam para o próximo desafio contra o Portland Trail Blazers em Oregon na noite de sexta-feira. Nesta temporada, o sucesso da equipe dependerá fortemente do desempenho contínuo de alto nível de James, como evidenciado pelas médias de sua carreira de 27,2 pontos, 7,5 rebotes e 7,3 assistências por jogo.

Como James embarca em sua 21ª temporada na NBA, sua última conquista é um lembrete de seu talento excepcional e do impacto significativo que teve no basquete.