LeBron James comemorou seu 39.000º ponto na NBA com Draymond Green?

A estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, quebra recordes da NBA ao se tornar o primeiro jogador a alcançar 39.000 pontos na liga na noite de terça-feira.

O Lakers enfrentou o Utah Jazz na fase de grupos do Torneio da Temporada e foi durante o primeiro quarto deste jogo quando LeBron conseguiu o feito com uma cesta de três pontos.

Em um vídeo postado na conta ‘X’ NBACentel, Lebron James é visto comemorando com Draymond Green do Golden State Warriors e seu amigo próximo Paul Rivera.

A celebração, como mostrado, aconteceu, mas não foi depois que LeBron alcançou 39 mil pontos na NBA já que Draymond Green e James foram vistos saindo em muitas outras ocasiões com suas respectivas famílias ou com seu círculo íntimo de amigos, Ao longo dos anos, Green é conhecido por chamar LeBron de “Rei” com indiferença.

LeBron James e Draymond Green se enfrentarão em 27 de janeiro no Chase Center em São Francisco. Será o primeiro encontro entre os dois depois que o Lakers derrotou o Warriors nos playoffs.

LeBron James deixa um jovem fã louco

No recente jogo entre o Los Angeles Lakers e o Portland Trail Blazers, LeBron fez um jovem torcedor na arquibancada pular de alegria ao surpreendê-lo com um grande presente. Neste jogo em que o Lakers venceu por 107 a 95, James mostrou porque continua batendo recordes ao terminando com 35 pontos com cinco rebotes e nove assistências.

Em 14 jogos nesta temporada, LeBron marcou pelo menos 30 pontos cinco vezes e tem média de 27,2 pontos por jogo. Ele está agora a 988 pontos de chegar aos 40.000.