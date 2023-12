LeBron James dá total apoio a Jason Kidd após seu confronto com a imprensa na terça-feira

Sdesde seus dias Equipe EUA, Lebron James teve uma boa amizade com Jason Kidd. Ao longo dos anos, ambos mantiveram uma relação bastante estreita, por isso, quando o Mavs o técnico ficou irritado com a imprensa, “Rei James deu-lhe todo o seu apoio.

Na noite de terça-feira, depois Dallas Mavericks de Kidd Vitória por 121-115 sobre o Foguetes Houstono treinador principal teve uma acalorada troca de palavras com membros da mídia, especialmente com o repórter da ESPN Tim McMahon.

Desde Kyrie Irving chegada ao Independentes na temporada passada, um setor da imprensa insistiu que ele e a outra estrela do time, Luka Doncicnão conseguia formar uma boa equipe, principalmente na hora da embreagem.

Na terça-feira, Criança finalmente me cansei das perguntas sobre isso e disse: “Estou lhe dando uma resposta. Não há problema em escrever coisas positivas. negativo.”

LeBron está de volta com Jason

Depois Kidd’s discurso, Lebron James pulou para apoiá-lo. Em resposta ao vídeo de Kidd’s conferência de imprensa, o Lakers adiante disse, “Para J xingar, você sabe que ele não ficou nada feliz! Acho que nunca o ouvi xingar.”

James lembrou que conheceu Criança por muito tempo e considerou que sua reação se devia ao aborrecimento com tanta insistência no mesmo tema. No entanto, ele também garantiu que estava absolutamente certo.

Quero dizer, competir contra ele, fazer parceria com ele e jogar para ele. Nunca! Ele estava QUENTE e francamente CERTO!! Amo J Kidd! James Irving.

James tem uma longa história com Kidd

Criança e James quase sempre eram rivais em quadra, com exceção de alguns meses de 2008, quando ambos faziam parte do Equipe EUAo assim chamado “Resgatar Equipe” que conquistou a medalha de ouro no Olimpíadas de Pequim 2008.

Mais tarde, ambos se conheceram no Los Angeles Lakersonde Criança chegou como assistente técnico e James já era uma das estrelas do time.

E ele não só tem um bom relacionamento com Criançaele também tem laços com Irving, já que ambos compartilhavam o mesmo Cavaliers de Cleveland vestiário. Houve até rumores de que Irving está procurando levar James para Dallas para a próxima temporada.