LeBron James dá uma visão honesta das lutas do Los Angeles Lakers

Tele Los Angeles Lakers esperavam que suas lutas em 2022 fossem esquecidas assim que a temporada de 2023 começasse, mas a equipe continua lutando.

Lebron Jamesapesar de seu brilhantismo, não conseguiu conter a queda do Lakers e o time sofreu outra derrota embaraçosa na noite de sábado.

Los Angeles aumentou seu elenco durante o período de entressafra, acrescentando profundidade, porém o time começou a campanha de uma forma sombria.

A equipe está atualmente em 3-3 e está lambendo as feridas após uma derrota para o Mágica de Orlandouma equipe que luta há anos.

James esteve em uma montanha-russa durante sua passagem por Los Angeles, chegando às finais da Conferência Oeste na temporada passada, mas eles parecem estar bem fora do ritmo dos playoffs nesta temporada.

“Precisamos tentar descobrir isso, porque definitivamente tem sido uma tendência”, declarou James.

“Rebotes ofensivos e pontos de virada.

“Nossa defesa parecia terrível.”

LeBron James conseguirá resgatar a temporada do Lakers?

Apesar de ter preocupações com a estrutura defensiva da equipa, James continua a ter um desempenho de alto nível.

Ele foi o único jogador do time do Lakers a terminar o jogo contra o Magic com +/- positivo, mas o Magic registrou 51 rebotes contra 40 do Los Angeles.

O Lakers agora precisa voltar seu foco para o próximo jogo, que acontece na noite de segunda-feira contra o calor de Miami.

Depois disso, eles enfrentarão o Houston Rockets, embora vitórias consecutivas fariam a vida parecer muito melhor para a franquia de Los Angeles.

Antonio Davis ficou igualmente intrigado com a derrota do Lakers, chamando-a de um “problema coletivo”, mas ele e James terão que dar o seu melhor para que o time atinja as expectativas nesta temporada.