LeBron James faz comemoração bizarra ao fumar após perder bandeja

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James fez uma celebração bizarra que terminou com ele fingindo fumar alguma coisa e passando para Madeira Cristã enquanto também pisava nele, mas o que tornava tudo mais estranho era que ele tinha acabado de perder uma bandeja.

A celebração única ocorreu no meio do segundo quarto do jogo em casa do Lakers contra o Foguetes Houston na noite de domingo na Crypto.com Arena.

LeBron James surpreende um jovem torcedor do Los Angeles LakersRoberto Ortega

James, 38, colocou um pouco de inglês em uma bandeja para canhotos que mal saiu do aro. Ele olhou para sua mão, fez um gesto como se estivesse atirando nela com uma arma de dedo, pisou alguma coisa e então fez a parte fumegante.

O quatro vezes NBA O campeão ficou tão envolvido na celebração fumegante que até suas bochechas incharam como se ele estivesse segurando a fumaça.

LeBron James fuma maconha?

Os fãs nas redes sociais rapidamente especularam se James fuma maconha ou não, porque a maneira como ele fez a comemoração sugere que ele estava simulando fumar um baseado.

James não estava nada chapado na noite de domingo. Na verdade, ele estava irritado porque Dillon Brooks estava mais uma vez protegendo-o.

A última vez que essas duas equipes se enfrentaram no início deste mês, James ficou com apenas 18 pontos, mas assumiu o controle total do jogo.