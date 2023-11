LeBron James marca o melhor da temporada e acerta o lance livre enquanto o Lakers segura o Rockets

Lebron James marcou 37 pontos, o melhor da temporada, incluindo o lance livre faltando 1,9 segundos para o final, e o Los Angeles Lakers segurou o Foguetes Houston 105-104 domingo à noite.

Foi o quinto jogo de 30 pontos de James nesta temporada e o quarto nos últimos sete, já que o Lakers venceu cinco dos últimos seis. Alperen SengunA bandeja do Lakers empatou faltando quatro segundos para o fim, quando o Lakers pediu o tempo limite.

LeBron James faz um gesto engraçado após conhecer pilotos de Fórmula 1Parker Johnson

Austin Reaves passou para James, que sofreu falta de Tari Eason enquanto ele dirigia para dentro. James errou o primeiro lance livre, mas acertou o segundo.

Houston, que não tinha tempo limite, levou a bola para o meio da quadra, mas Dillon Brooks‘A tentativa de 3 pontos estava offline. Os Rockets perderam a segunda consecutiva depois de vencer seis consecutivas.

LeBron James faz história

No início do jogo, James se tornou o quarto jogador em NBA histórico com pelo menos 10.500 assistências. Ele também amarrou Vicente Carter para o sétimo lugar na lista de 3 pontos com 2.290, e ultrapassou Clyde Drexler para o oitavo lugar na lista de roubos de bola com 2.208.

Antonio Davis somou 27 pontos e 10 rebotes, mas cometeu uma falta faltando 58 segundos para o fim. Austin Raves saiu do banco e fez 17 pontos.

Brooks liderou o Rockets com 24 pontos, incluindo seis cestas de 3 pontos, o melhor da temporada, e Sengun fez 23.

A SEGUIR

Foguetes: No Estado Dourado na noite de segunda-feira.

Lakers: Hospedar Utá na terça-feira no Torneio na temporada.