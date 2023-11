LeBron James não consegue se recuperar pela primeira vez em mais de 13 anos

Lebron James é um dos maiores e mais consistentes jogadores da história da NBA. Ainda a Los Angeles Lakers estrela teve uma seqüência extraordinária ao não conseguir garantir um rebote pela primeira vez em mais de 13 anos durante o Lakers‘138-94 derrota para o Filadélfia 76ers.

Essa conquista notável abrangeu 1.097 jogos, quase três vezes a carreira média de um jogador da NBA. Apesar de estar em sua 21ª temporada e quebrar o recorde de pontuação de todos os tempos da NBA na temporada passada, James continua a se destacar, atualmente com média de 25,1 pontos, 7,5 rebotes e 6,5 assistências com percentuais de arremessos impressionantes.

O objetivo final

Mesmo em sua notável carreira, ele continua sendo um dos melhores jogadores da liga, almejando o pentacampeonato com o Lakers.

“Tenho urgência em ter um desempenho de alto nível para poder estar ao lado dos meus companheiros de equipe”. LeBron disse em outubro.

“Preparo minha mente, meu corpo e minha alma para ir lá e estar à disposição dos meus companheiros. Sei que quando estou em quadra isso nos torna uma equipe melhor, então o senso de urgência vem de mim sempre me preparando para o longo curso.

“Ser capaz de me colocar em uma posição onde posso liderar esses caras todas as noites, você sabe, se eu puder fazer isso, então esse é o senso de urgência para mim. estamos todos aqui com um objetivo comum: ganhar um campeonato”.