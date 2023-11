LeBron James presta homenagem emocionante no Instagram ao treinador que mudou sua vida

Lebron Jameso Los Angeles Lakers superstar, teve uma jornada notável para o sucesso. Ele enfrentou muitos desafios em sua infância, incluindo nascer de mãe adolescente e ter um pai ausente. Porém, com a ajuda de Frank Walkerum treinador de futebol e sua família, James conseguiu mudar sua vida.

James morava com os Walker durante a semana e com sua mãe nos finais de semana. Esse arranjo permitiu que ele se concentrasse em sua educação e habilidades no basquete. Ele se juntou a um time itinerante de basquete juvenil da AAU e continuou a se destacar no esporte.

Instagram de LeBron homenageando o treinador e a casa onde morou na adolescência.Instagram @kingjames

James nunca esqueceu o impacto que o Caminhantes teve em sua vida. Ele expressou sua gratidão no Instagram, dizendo: “‘356 Hillwood’ sempre fará parte do meu legado! Salvou minha vida! Literalmente me salvou.” Ele também escreveu sobre sua experiência no livro “LeBron James: a formação de um MVP”, dizendo que viver com os Walkers foi uma “experiência inacreditável” que abriu seus olhos para se tornar a pessoa que é hoje.

Os Walkers não apenas ajudaram James com sua educação e habilidades no basquete, mas também proporcionaram-lhe um ambiente familiar estável. Antes de morar com os Walker, James faltou mais da metade dos dias de aula em um ano letivo. No entanto, com a ajuda deles, ele conseguiu frequentar a escola regularmente e se destacar academicamente.

Agora o treinador é um dos parceiros de negócios de James

Frank Walker Jr., um dos amigos mais antigos e próximos de James, agora é seu parceiro de negócios. Eles abriram a loja de roupas “Unknwn” em Miami, Flórida, e mais tarde em Akron, Ohio. O sucesso de James nos negócios é uma prova do impacto que os Walker tiveram em sua vida.

Apesar do sucesso, James não esqueceu suas raízes. Ele usou sua plataforma para retribuir à sua comunidade por meio do Fundação LeBron James. Sua escola e projeto habitacional “I Promise” ajudou muitas crianças necessitadas.

Muitas crianças foram inspiradas pelo sucesso e generosidade de James. Em entrevistas, alguns deles ficaram sem palavras ao serem questionados sobre o impacto do jogador de basquete em suas vidas. O legado de James não se trata apenas de suas realizações na quadra, mas também de transmitir a generosidade e bondade de Frank Walker.