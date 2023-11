LeBron James se aquece para levar o Lakers à vitória sobre os Trail Blazers na Copa da NBA

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James terminou a partida de sexta-feira à noite contra o Portland Trail Blazers com 35 pontos, o recorde do jogo, em arremessos de 5 de 9 além do arco para permanecer invicto no Torneio da temporada da NBA de 2023.

James, de 38 anos, levou o Lakers a uma vitória dominante por 107 a 95 em 35 minutos de jogo, adicionando cinco rebotes, nove assistências e duas roubadas de bola. Ele acertou um total de 13 de 22 em campo.

Grande homem do Lakers Antonio Davis lutou ofensivamente, mas acumulou 14 rebotes, três roubos de bola e cinco bloqueios. Ele marcou apenas 16 pontos em 19 arremessos.

D’Angelo Russell (14) e Príncipe Taurino (10) foram os outros dois titulares do Lakers com pontuação de dois dígitos, enquanto Madeira Cristã marcou 10 pontos fora do banco.

Trail Blazers precisam de tempo para se consolidar

Os jovens Trail Blazers fizeram um grande esforço e aparentemente só precisam melhorar seu recorde de 3-9 para melhorar mais tarde na temporada.

Jerami Grant marcou 24 pontos, o recorde da equipe, mas todos os titulares tiveram dois dígitos em pontuação, incluindo Deandre Ayton e Shaedon Sharpe com 17 cada.

O Lakers (7-6) se recuperou da primeira derrota em casa da temporada para o Reis de Sacramento e procure se vingar do Foguetes Houston no domingo na Crypto.com Arena.