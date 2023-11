LeBron James sobrevive a lesão e amplia recorde de jogos consecutivos em dois dígitos

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James sobreviveu a um susto de lesão no final do primeiro quarto da sexta-feira Torneio da temporada da NBA confronto contra o Fênix Sóis no Footprint Center antes de retornar no segundo quadro para ampliar seu recorde de jogos consecutivos marcando dois dígitos.

James, de 38 anos, já é o maior artilheiro da liga e o quarto colocado em assistências, mas esse nem é o seu recorde mais impressionante. A noite histórica esteve perto de não acontecer devido a um susto de lesão.

Quadra do Phoenix Suns preparada para o Los Angeles Lakers: dê uma olhada nos bastidoresRoberto Ortega

King James aparentemente distendeu um músculo da panturrilha ao dirigir até a borda. Ele marcou seus lances livres e jogou mais algumas posses de bola antes de receber tratamento na linha lateral.

James nunca saiu para o vestiário, um bom sinal de que ele voltaria, e o fez com estilo, indo para o rack apesar de muito contato.

Ele tinha apenas cinco pontos quando o susto da lesão aconteceu, mas rapidamente chegou a dois dígitos na pontuação durante o segundo quarto.

Em quantos jogos consecutivos LBJ marcou mais de 10 pontos?

James já marcou pelo menos 10 pontos em 1.160 NBA jogos, mais de 200 mais de Michael Jordanseqüência ininterrupta, e quase o dobro Kevin Durant.

O próximo jogador ativo com a sequência mais longa marcando mais de 10 pontos é Filadélfia 76ers Grande homem Joel Embiid.

Embiid, 29 anos, teria que marcar pelo menos 10 pontos nos próximos 12 a 13 anos se quiser ter a chance de quebrar o recorde de James.

O Lakers estava atrás do Suns por oito pontos no intervalo.