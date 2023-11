LeBron James zomba de Michigan e do técnico Jim Harbaugh por escândalo de roubo de placas

Eaté estrela da NBA Lebron James está saboreando a chance de provocar Michigan sobre o escândalo de roubo de placas de futebol universitário.

O 19 vezes All-Star deu um golpe despreocupado nos Wolverines e técnico Jim Harbaugh na sequência do Los Angeles Lakers‘conquistar o Fênix Sóis na sexta-feira à noite.

James cresceu em Ohio, lar do maior rival de Michigan: o estado de Ohio. Ele disse que o Lakers foi capaz de decifrar alguns dos Suns técnico Frank Vogelsinais na linha lateral porque a equipe está familiarizada com ele. Vogel treinou o Lakers quando eles conquistaram o título de 2020 na bolha da NBA na Flórida.

“A melhor coisa desta noite é que conseguimos receber esses sinais e ainda poderemos jogar no domingo”, disse James, referindo-se ao próximo jogo da sua equipa. “Não seremos suspensos, como aquele time do norte.”

A Big Ten Conference foi banida Harbaugh desde treinar nos três jogos restantes da temporada regular de Michigan na sexta-feira, aumentando um confronto extraordinário com o programa mais vitorioso do futebol universitário por causa de um esquema de roubo de placas que abalou o esporte.

A disciplina foi anunciada menos de 24 horas antes do início do jogo no 9º lugar da Penn State. O segundo colocado Wolverines (9-0) tem uma chance de ganhar o terceiro título consecutivo do Big Ten e o primeiro campeonato nacional da escola desde 1997.