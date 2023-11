Legislação para concursos: Como estudar?

Os concursos públicos têm sido uma opção de carreira muito buscada por muitas pessoas. E não é para menos. Eles oferecem uma oportunidade de emprego com estabilidade, bons salários e uma série de benefícios. No entanto, entrar no serviço público não é uma tarefa fácil. Requer preparação, dedicação e conhecimento.

A competição e concorrência nos concursos é cada vez mais acirrada, com muitos candidatos disputando um número limitado de vagas. As provas costumam ser rigorosas e abrangem uma variedade de matérias, o que exige uma preparação sólida. Além disso, a jornada de estudos pode ser longa e cansativa.

As avaliações costumam abordar diversos temas relacionados à legislação, que podem variar dependendo do cargo e do órgão organizador do certame. Esses temas incluem Constituição Federal, leis específicas, regulamentos, decretos, entre outros. Portanto, o estudo da legislação é essencial para obter um bom desempenho nas provas e alcançar a tão desejada aprovação.

Qual a importância desse conteúdo?

A legislação estabelece as bases legais e regulamentares para o funcionamento do serviço público. Isso inclui leis que definem os direitos e deveres dos servidores públicos, regulamentos que determinam como os serviços devem ser prestados e outros aspectos importantes da administração pública. Os candidatos a cargos públicos precisam compreender essas leis para desempenhar suas funções adequadamente quando forem contratados.

As questões de legislação costumam representar uma parte substancial das provas de concursos. Ignorar ou subestimar a importância dessas questões pode resultar em uma pontuação insuficiente para a aprovação. Uma compreensão sólida desse tema pode levar a uma vantagem competitiva e a uma pontuação mais alta.

Dicas de estudo

Os conteúdos dependem do concurso específico que você pretende prestar, já que cada concurso pode ter exigências diferentes em relação à legislação. No entanto, aqui estão alguns passos gerais que você pode seguir para orientar seus estudos:



Edital do concurso

O primeiro passo é ler atentamente o edital do concurso que você deseja prestar. O edital é o documento oficial que descreve todas as informações relevantes, incluindo os conteúdos programáticos e a bibliografia recomendada. Certifique-se de entender os tópicos específicos de legislação que serão cobertos na prova.

Constituição Federal

A Constituição Federal do Brasil é um documento fundamental que frequentemente está presente em concursos. Estude os principais artigos e emendas que são relevantes para o cargo que você almeja.

Leis específicas

Cada cargo ou órgão pode exigir conhecimento de leis específicas. Estude as leis mencionadas no edital, bem como quaisquer regulamentos, decretos ou portarias relacionados.

Códigos

Alguns concursos podem cobrar conhecimento em códigos específicos, como o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros. Certifique-se de estudar os códigos que são pertinentes ao seu concurso.

Leitura complementar

Além dos textos legais, é útil ler doutrinas, manuais, e jurisprudência (decisões judiciais) relacionadas aos temas de legislação cobertos no concurso. Isso pode ajudar a entender a aplicação prática da legislação.

Atualização

A legislação pode mudar ao longo do tempo. Portanto, certifique-se de estudar as versões mais recentes das leis.Muitas vezes o estudo de legislação exige que o candidato não só compreenda a lei ou artigo, mas também grave na memória as referências e algumas datas.

Portanto, além de colocar as dicas acima em prática, insira na sua rotina de estudos métodos que facilitem a memorização e a fixação do tema. Para isso, o método pomodoro e o estudo com flashcards pode ser muito eficaz.

