Lei Paulo Gustavo: Prefeitura de Penedo publica editais e orienta grupos e produtores de audiovisual

Produtores de audiovisual e fazedores de cultura atuantes em Penedo já podem apresentar suas propostas à Lei Paulo Gustavo (LPG). Os dois editais elaborados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) estão disponíveis.

O incentivo amplamente discutido em Penedo com os públicos dos dois editais tem orientação aos interessados disponível na sede da SEMCLEJ, localizada na Rua Dâmaso do Monte, próximo da Prefeitura de Penedo, inclusive com oficina apoiada pela Secult Alagoas.

Lei Paulo Gustavo estimula audiovisual e premia grupos culturais em Penedo

Todas as dúvidas relacionadas aos dois editais da LPG em Penedo – um direcionado para a produção de curtas metragens (Edital Velho Chico) e outro para premiação dos grupos culturais (Prêmio Penedo é Cultura) – poderão ser esclarecidas na SEMCLEJ, inclusive durante encontro agendado para às 10 horas da próxima sexta-feira, 10, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura.

O período de inscrição termina em 27 de novembro, com passo a passo de todos os procedimentos disponíveis nos links abaixo e também no Diário Oficial do Município em sua edição desta segunda-feira, 06 de novembro.

Prêmio Penedo é Cultura – Lei Paulo Gustavo

Edital Velho Chico – Lei Paulo Gustavo