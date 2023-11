Lenda da WNBA não tem certeza se retornará em 2024: ‘Não vou mais jogar com dor’

WNBA ícone Candace Parker deu uma entrevista para “Bom Dia America“na quinta-feira, e ela deixou a porta aberta para um retorno à ação em 2024 – mas a duas vezes MVP qualificou isso dizendo que precisaria se sentir totalmente saudável para jogar a 17ª temporada da WNBA.

“Não vou mais brincar com dor” Parker contado Robin Roberts. “É muito importante – as doces ou travessuras, a passagem por cima dos meus filhos, é muito importante. Se eu estiver saudável, vou brincar.”

Parker assumiu o papel de mentor em Las Vegas

Depois de duas temporadas em Chicago – onde ela liderou o Céu para um WNBA título em 2021 – Parker juntou-se ao atual campeão Ases de Las Vegas em um contrato de um ano. Sua temporada terminou prematuramente – Parker passou por uma cirurgia no pé esquerdo em junho e ela não jogou novamente como Ases defenderam com sucesso seu título.

Durante o Finais da WNBA no mês passado, a estrela do Aces A’ja Wilson falou sobre a importância de Parker nos bastidores. O jogador de 37 anos é sete vezes Todas as estrelas e teve muita sabedoria para dispensar enquanto seus companheiros tentavam defender sua coroa.

“Ela está sempre em meu ouvido e posso perceber que nunca teria pensado que A’ja Wilson seria companheira de equipe de Candace Parker, então receber essas palavras de discernimento dela, definitivamente foi muito divertido.” Wilson disse aos repórteres.

Parker jogou apenas 18 partidas em 2023, com média de nove pontos por noite antes da cirurgia.

Mark Davis organizou uma clínica de dança após a vitória dos Aces na Final

Os hilários movimentos de dança viral do proprietário do Las Vegas Aces, Mark Davis, após a vitória do campeonato WNBA

Parker tem uma carreira de radiodifusão esperando por ela

Se isso for realmente isso para um dos WNBAdos melhores jogadores de todos os tempos, Parker deve ter uma transição perfeita para comentários. Na verdade, ela está no ar há vários anos durante o período de entressafra da WNBA.

Parker apareceu em “NBA na TNT“transmissões a partir da temporada 2018/19, e ela também emprestou sua análise para transmissões de basquete universitário na rede – bem como para NBATV e CBS Esportes.

Se Parker decidir jogar mais uma temporada, ela poderá facilmente assinar novamente com Las Vegas Enquanto o Ases prepare-se para uma corrida pelo terceiro campeonato consecutivo. O extinto Cometas de Houston continua sendo o único time da WNBA a ganhar três títulos consecutivos, feito que conquistou em 1999.