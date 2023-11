Lenda da WWE Tammy Sytch condenada a 17 anos de prisão por acidente fatal de carro

Acontecendo agora: a ex-estrela da WWE e membro do Hall da Fama Tammy Sytch está no tribunal para ser sentenciada. Ela não contestou um acidente fatal em 2022, onde a polícia disse que ela estava dirigindo bêbada. Ela pode pegar até 25 anos de prisão. @news6wkmg pic.twitter.com/lat4ZuSUZ8

Sytch – vestindo um macacão laranja e algemas nos pulsos – dirigiu-se ao tribunal por alguns minutos durante a audiência, que durou várias horas e contou com depoimentos de pessoas afiliadas ao caso, incluindo um médico especialista que avaliou a ex-personalidade do wrestling em a primavera.

De acordo com as autoridades, Sytch atingiu Lasseter enquanto ele estava parado em um semáforo. Eles alegaram que, no momento do acidente, ela tinha um teor de álcool no sangue de 0,08 ou superior.