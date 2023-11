Leonardo DiCaprio supostamente apaixonado pela namorada Vittoria Ceretti

Galã de HollywoodLeonardo DiCaprio sempre foi conhecido por seus esforços ambientalmente conscientes e por sua propensão a namorar mulheres mais jovens.

No entanto, parece que seu último romance com Supermodelo de 25 anosVittoria Ceretti é mais do que uma típica história de amor de Hollywood, é uma história de paixão, interesses comuns e dedicação mútua para salvar o planeta.

DiCaprio e Ceretti começaram a namorar em agosto

No 48DiCaprio está oficialmente fora do mercado, e fontes revelaram ao Correio diário que ele é de cabeça para baixo para o Supermodelo italiana.

A jornada do casal começou em Agosto de 2023 quando rumores de romance surgiram pela primeira vez após uma sessão quente Ibiza Boate sessão de amassos.

Desde então, a dupla foi flagrada exibindo PDAs em todo o mundo, confirmando o relacionamento.

O que diferencia este romance é a profunda ligação que partilham por uma causa comum: a sua compromisso de combater as alterações climáticas e proteger o planeta.

DiCaprio, um ativista ambiental de longa data que lançou Fundação Leonardo DiCaprio em 1998dedicou sua vida a arrecadando fundos e conscientização para causas ambientais.

Vittoria Ceretti, apelidada ‘O modelo mais famoso da Itália’ deixou sua marca no mundo da modaestampando capas de revistas de prestígio e trabalhando com casas de moda renomadas.

Mas o que realmente faz dela uma combinação perfeita para DiCaprio é sua paixão genuína pelas causas ambientais.

O supermodelo apareceu na capa da Vogue Itáliasegurando uma pedra com a inscrição ‘Proteja Veneza’ uma mensagem comovente sobre o impacto do aumento do nível do mar na cidade icônica.

‘Leo é louco por Vittoria e acha todos os aspectos dela intrigantes’ uma fonte compartilhou com o tablóide.

‘Ele gosta do rumo que isso vai dar e só a está vendo agora. Ela é muito inteligente e tem todas as qualidades que ele procura em uma parceira.’

Apesar da tendência da mídia em focar na diferença de idade, Ceretti e DiCaprio parecer imperturbável. Seu próximo 26º aniversário, definido para 7 de junhonão está causando nenhuma agitação em seu relacionamento.

Quem é Vitória Ceretti?

A jornada de Vittoria Ceretti rumo ao estrelato internacional começou quando ela foi descoberta como modelo aos 14 por um Modelo Elite concurso em 2012.

O 5 pés-9 currículo impressionante de modelagem inclui trabalho com alguns dos mais renomados casas de moda e aparições nas capas de revistas de moda icônicas como Vogue, Harper’s Bazar, Elle, Glamour, e mais.

Cerettique nasceu em Bréscia, Itáliajá foi casado com italiano DJ Matteo Milleri. Os dois se divorciaram em Junho de 2023 depois de três anos.

Enquanto DiCaprio e Ceretti parecem estar caminhando para um relacionamento de longo prazoo casal será acompanhado de perto pela mídia, já que a vida amorosa do ator tem sido motivo de centenas de colunas de fofocas devido à sua tendência de namorar apenas mulheres com menos de 26 anos de idade.