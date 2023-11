Lesão arranha Dan Hooker da luta do UFC Austin contra Bobby Green

O retorno do UFC ao Texas perdeu metade das principais lutas dos leves do evento.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que uma lesão forçou Dan Hooker a sair de seu confronto programado de cinco rounds no co-evento principal com Bobby Green no UFC Austin. O New Zealand Herald foi o primeiro a relatar.

A promoção procura um adversário substituto para Green, confirmou pessoa com conhecimento da situação.

O UFC Austin acontece no dia 2 de dezembro no Moody Center em Austin e vai ao ar na ESPN+. A luta principal é um confronto leve entre os pesos leves Beneil Dariush e Arman Tsarukyan.

Esta é a segunda vez que uma lesão atinge Hooker em uma luta em 2023. “The Hangman” estava escalado para enfrentar Jalin Turner no UFC 285 em março, mas uma mão quebrada o forçou a sair. Hooker acabaria enfrentando Turner em uma disputa emocionante no evento UFC 290 de julho, onde conquistou uma vitória por decisão dividida para estender sua seqüência de vitórias para duas.

Caso Green permaneça no card, ele tentará estender sua invencibilidade em 2023, que inclui vitórias consecutivas em lutas contra Tony Ferguson e Grant Dawson.