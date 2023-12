Lil Nas X brinca que agora é um rapper cristão, mas ainda é orgulhosamente gay

Lil Nas X diz que está entrando na “era cristã” de sua carreira e quer que os fãs o levem a sério com seu último movimento, embora a coisa toda cheire a outro trabalho de troll do rapper.

Na quinta-feira, LNX lançou um novo trecho de música e visual sombrio em suas redes sociais para destacar sua incursão no cristianismo, completo com letras como “Pai, estique minhas mãos” e referências a se sentir isolado.

Os santos roladores não deixariam o Sr. Old Town Road esquece que uma vez ele promoveu tênis falsos Nike Satan para vender seu álbum!!!

LNX latiu com fogo e enxofre e defendeu sua expressão artística… bem como seu direito de ser gay de joelhos, cowboy ou satânico… só Deus pode julgá-lo!!!

Ele provavelmente terá que subir ao púlpito com um pouco mais de força se quiser conquistar as massas… e as paradas gospel!!!