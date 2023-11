Limite GARANTIDO Nubank e PicPay: você ESTÁ USANDO o MELHOR?

Quando se menciona o termo “limite garantido” em instituições bancárias digitais, está se referindo a uma oferta. Com ela, o detentor do cartão de crédito tem à disposição um montante adicional para despesas.

Em termos simples, o limite garantido equivale a ter um crédito suplementar disponível no seu cartão. Entretanto, não há a necessidade de enfrentar análises de crédito ou obtenção de aprovações.

Um pouco mais sobre o limite adicional

Esse limite adicional é respaldado por uma quantia depositada em uma conta vinculada ao mesmo cartão de crédito. Esta geralmente fica associada a um título de investimento ou a alguma modalidade de poupança própria da instituição financeira.

No que diz respeito ao funcionamento do limite garantido NU e do limite garantido PicPay, como ocorre? É possível para indivíduos com restrições de crédito obterem acesso a essa facilidade?

O que é limite garantido no Nubank e no PicPay? Para que serve?

A principal finalidade do limite garantido é viabilizar o acesso a um limite de crédito. Tal limite acontece para aqueles que possuem histórico de crédito desfavorável ou enfrentam dificuldades em obter um cartão convencional devido a questões creditícias.

Nesse contexto, ao depositar fundos em uma conta vinculada, o emissor do cartão utiliza essa quantia como garantia em caso de inadimplência nas contas do cartão.

Em termos simples, o depósito atua como um compromisso de pagamento. Ele assegura ao emissor do cartão que eventuais dívidas não honradas serão cobertas pelo montante depositado. Isso, por sua vez, proporciona ao cliente o acesso a um limite de crédito equivalente à quantia depositada.



Você também pode gostar:

O cliente tem a autonomia de escolher o valor do limite de crédito. Nos casos do Nubank e PicPay, o limite garantido funciona como um montante escolhido pelo cliente para servir como garantia contra possíveis inadimplências. Por exemplo, ao depositar R$ 100 como garantia, o cliente terá R$ 100 disponíveis como limite de crédito.

É importante ressaltar que o valor depositado como garantia só é utilizado pelo banco em caso de atraso no pagamento das parcelas, resultando em inadimplência por parte do detentor do cartão. Caso contrário, o valor depositado pode ser resgatado normalmente quando não houver dívidas na fatura.

Além disso, a opção de adicionar limite ao cartão de crédito no Nubank está vinculada ao uso das Caixinhas. Elas oferecem rendimento de 100% do CDI.

No caso do PicPay, a oferta de limite garantido está associada ao uso do “Cofrinho”. Isso porque o valor depositado nesse recurso se converte em limite para o uso do cartão de crédito.

O PicPay ainda destaca que o uso contínuo do cartão contribui para a construção de um histórico de crédito. Assim, aumenta as chances de obter um limite pré-aprovado no futuro.

Nu Limite garantido x PicPay Limite garantido: qual é melhor?

Conforme informado nos tópicos anteriores, as duas modalidades de obtenção de limite de crédito adicional mediante depósito de garantia apresentam notável semelhança. A distinção entre o Nu Limite Garantido e o PicPay Limite Garantido resume-se, essencialmente, ao nome e à instituição que os disponibiliza.

Em ambas as situações, o usuário realiza um depósito em uma espécie de poupança privada. Esta é mantida por cada respectivo banco digital, com rendimento aproximado de 100% do CDI.

Portanto, a escolha entre as opções pode ser norteada pela consideração das opiniões dos usuários de cada uma das instituições financeiras. No Reclame Aqui, por exemplo, o Nubank ostenta uma reputação de 8,4 nos últimos seis meses. Enquanto isso, o PicPay recebe uma nota de 7,8 no mesmo período. É relevante destacar que esses números indicam que ambas as empresas gozam de confiabilidade no mercado.

Ademais, ressaltamos a importância do uso responsável do cartão de crédito. Sem contar que existe a necessidade de pagar as faturas pontualmente e evitar acumular dívidas excessivas.

Essa prática é fundamental para a melhoria gradual do histórico de crédito ao longo do tempo. Com um histórico sólido, existe a possibilidade de eventual aprovação para cartões de crédito tradicionais, com limites mais elevados e sem a exigência de depósito de garantia para a utilização do cartão na função de crédito.