Lionel Messi fez de novo: sua foto do treino da Argentina se tornou viral

Tele Seleção argentina concluiu seu segundo treino em Ezeiza em preparação para os próximos jogos contra Uruguai e Brasil nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

O treino aberto à imprensa chamou a atenção do craque do time Lionel Messi. O ícone do futebol exibiu uma condição física impecável, sem mostrar sinais da recente lesão que afetou tanto o seu atuações da seleção nacional e do Inter Miami.

Notavelmente, a resiliência de Messi prevaleceu, levando-o a garantir a sua oitava Bola de Ouro, um feito que poucos pensavam ser possível depois da dificuldade das temporadas no Paris Saint-Germain.

Durante o treino, Messi demonstrou uma confiança excepcional, marcando um gol notável em um jogo de futebol reduzido. Seu desempenho foi amplamente aclamado, especialmente uma foto que o capturou saltando no estilo Michael Jordan, executando uma cabeçada poderosa enquanto seu companheiro, Rodrigo De Paul, observava do lado de fora. A imagem circulou nas redes sociais e gerou reações frenéticas.

Como os fãs reagiram ao salto de Lionel Messi?

Os usuários do Twitter não puderam deixar de se maravilhar com as proezas aéreas de Messi, cunhando frases como “Messi Airlines” e especulando que, se ele tivesse se concentrado em cabecear, ele poderia ter sido ainda melhor.

Em meio à conversa nas redes sociais, a atenção também se voltou para a reação de De Paul na foto, fazendo comparações com “Diosito”, personagem da popular série El Marginal.

Os usuários comentaram brincando sobre o sorriso aparentemente de admiração de De Paul, sugerindo que ele serviu como guarda-costas de Messi, sempre presente e vigilante, dentro e fora de campo.

“De Paul cuidando para que os mosquitos não se aproximem para incomodar o GOAT”, foi o pensamento de um usuário do Twitter.

No geral, a foto se tornou viral e se tornou uma espécie de símbolo da excelência duradoura de Messi e da camaradagem dentro da seleção argentina atualmente, enquanto eles buscam construir a defesa do troféu da Copa do Mundo de 2026.