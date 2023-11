Embora os telefones Android sejam carregados com recursos, há uma coisa que pode impedir muitas pessoas de escolher telefones Android, ou seja, Bloatware ou aplicativos de sistema indesejados. Um telefone Android pode ter aplicativos de sistema que não são úteis para você e que ocupam a RAM e o armazenamento do telefone. Esses aplicativos não apenas destroem a experiência, mas também podem deixar seu telefone lento.

Quase todas as marcas têm algum bloatware ou aplicativos de sistema indesejados instalados em seus telefones, como Samsung, Oppo, Redmi, Vivo, iQOO, etc. A pior parte é que você não conseguirá desinstalar a maioria desses aplicativos de sistema Android. Para se livrar desses aplicativos, você terá que desativá-los.

Mas é seguro desativar esses aplicativos? Você não pode desativar todos os aplicativos do sistema Android, mas existem alguns aplicativos que você pode desativar. Vejamos a lista de 10 aplicativos do sistema Android que podem ser desativados com segurança.

Aplicativos do sistema Android que podem ser desativados com segurança em 2024

Os dispositivos Android são carregados com recursos e aplicativos. Existem muitos aplicativos que muitas pessoas nem usam em seus telefones e só estão lá porque não podem ser desinstalados. Aqui está uma lista de aplicativos do sistema Android que podem ser desativados com segurança-

1. Google Drive

Google Drive é a plataforma em nuvem que vem pré-instalada em telefones Android. Todos os usuários do Android obtêm 15 GB de armazenamento gratuito neste aplicativo com uma Conta do Google, que podem atualizar posteriormente pagando a taxa de assinatura. O Google Drive pode ser usado como plataforma de backup para fazer backup de fotos, vídeos, contatos, dados do WhatsApp e muito mais. Se você achar o Google Drive inútil ou usar algum outro serviço em nuvem, poderá desativá-lo para economizar espaço.

2. Interruptor inteligente

O Smart Switch vem pré-instalado em todos os telefones Samsung. Este aplicativo torna a transferência de dados de um dispositivo para outro bastante simples. Embora este seja um aplicativo integrado na Samsung, ele pode ser usado em outros telefones Android, bem como em dispositivos iOS, para enviar ou receber dados. Existem dois modos para enviar/receber dados, ou seja, através do cabo USB ou sem fio. Portanto, quer você esteja mudando para um novo telefone Samsung ou mudando de Samsung para alguma outra marca, você pode usar este aplicativo para transferir seus dados. Mesmo que este seja um aplicativo de sistema em um telefone Samsung, você pode desativá-lo quando terminar a transferência de dados.

3. Google Play Jogos

O Google Play Games é outro aplicativo de sistema pré-instalado em muitos telefones. Este aplicativo sincroniza o progresso do jogo para que você possa continuar de onde parou, mesmo que tenha reinstalado o jogo ou trocado de dispositivo. O Google Play Games sincroniza dados de todos os jogos Android, incluindo Call Of Duty: Mobile, Clash of Clans, Asphalt 9, etc. Assim como os dois aplicativos acima, você pode desativar o Google Play Games se não jogar.

4. Aplicativo de mensagens

Muitas pessoas não usam o aplicativo de mensagens padrão que vem pré-instalado em dispositivos Android. Hoje em dia, a maioria dos dispositivos Android (exceto Samsung) usa o Mensagens do Google como aplicativo de mensagens padrão. Você pode desativar o aplicativo de mensagens padrão em seu telefone se tiver algum outro aplicativo de mensagens como o Facebook Messenger ou algum outro instalado em seu telefone.

5. Google Fotos

Hoje em dia, mais e mais telefones Android estão inclinados a oferecer a experiência padrão do Android. O Google Fotos é o aplicativo de gerenciamento de fotos padrão para a maioria dos telefones Android, como Motorola, Google Pixel, etc. O Google Fotos funciona como uma plataforma de armazenamento em nuvem conectada à sua conta do Google, mas especificamente para fotos. Você pode usar o Google Fotos para fazer backup de suas fotos e também para visualizá-las em seu dispositivo. Embora seja um aplicativo do sistema, desativá-lo não afetará o desempenho do telefone.

6. Google Agenda

A maioria dos telefones Android hoje em dia usa o aplicativo Google Agenda como aplicativo de calendário padrão. Mas para usuários como eu, não gostamos muito disso. Pessoalmente, prefiro usar um aplicativo de calendário diferente do Google Agenda. Nem é preciso dizer que desativar o Google Agenda é seguro se você optar por um aplicativo de calendário diferente.

7. Google Meet

Google Meet é um aplicativo de videoconferência do Google. Este é um aplicativo do sistema Android que vem pré-instalado em praticamente todos os telefones e tablets Android e o pior é que você não pode desinstalá-lo, mesmo que não queira usá-lo. Muitas pessoas não usam o Google Meet, e por que ter um aplicativo separado quando é possível usar o Google Meet diretamente do aplicativo Gmail? Se você não usa o aplicativo Google Meet, pode desativá-lo e liberar memória no seu dispositivo Android.

8. Notas Samsung

Samsung Notes é um aplicativo de anotações pré-instalado em telefones e tablets Samsung. Para a maioria dos usuários, este aplicativo de anotações não vale a pena, especialmente quando existem outras opções melhores, como Google Keep, OneNote e Evernote. Muitas pessoas usam o Samsung Notes se seus dispositivos vêm com S Pen ou suportam S Pen, devido à funcionalidade e compatibilidade. Se o seu dispositivo Samsung não vier com S Pen e você estiver usando um aplicativo de anotações melhor, poderá desativar o Samsung Notes.

9.OneDrive

OneDrive é outra solução de armazenamento em nuvem pré-instalada em muitos dispositivos Android (especialmente telefones e tablets Samsung). Ele é fornecido junto com o Google Drive em muitos telefones. O OneDrive se conecta à sua conta da Microsoft e você pode fazer backup de seus arquivos, que podem ser acessados ​​em todos os seus dispositivos usando a mesma conta da Microsoft. Assim como todos os outros aplicativos desta lista, o OneDrive não tem nada a ver com os processos críticos executados em segundo plano no seu dispositivo Android, por isso é seguro desativá-lo.

10. Google Chrome

O Google Chrome é o navegador padrão em todos os dispositivos Android. Todas as marcas de Android vêm com o Google Chrome e você não pode desinstalá-lo. Bem, verdade seja dita, existem navegadores muito melhores e cheios de recursos disponíveis que são leves no sistema. Se você não usa o Google Chrome e não quer que ele obstrua sua memória, você pode desativá-lo.

Conclusão

Esses foram alguns dos aplicativos do sistema Android que você pode desativar com segurança sem precisar se preocupar com nada. Bem, existem muitos outros aplicativos que todos nós temos em nossos telefones, mas não os usamos; eles estão em nossos telefones porque não podemos desinstalá-los. A maioria desses aplicativos inclui bloatware e aplicativos específicos de marcas da Realme, Samsung, OnePlus, Xiaomi, etc. Mesmo que não seja possível desinstalar a maioria desses aplicativos, você pode desativá-los se não os usar.

