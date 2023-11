Lista de Beneficiários do Bolsa Família que PRECISAM atualizar cadastro é divulgada; veja

No ambiente socioeconômico atual, o programa Bolsa Família tem sido um pilar para muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Porém, recentemente, um número significativo de beneficiários corre o risco de perder o auxílio financeiro. Esta situação é particularmente prevalente na cidade de Campo Grande, onde um total de 18.365 beneficiários estão em perigo de perder seus benefícios.

A necessidade de revisão cadastral do Bolsa Família

A Secretaria de Assistência Social (SAS) de Campo Grande tomou a iniciativa de convocar as famílias para uma revisão cadastral. Isso ocorreu após uma avaliação da Controladoria-Geral da União (CGU), que iniciou uma operação chamada “pente fino” nos beneficiários do programa na capital de Mato Grosso do Sul e no município de Corguinho.

A operação ‘Pente Fino’

A operação “pente fino” questionou os protocolos de inclusão e a focagem dos programas sociais nas localidades citadas. Assim, o governo municipal teve que intensificar os trabalhos de averiguação cadastral, especialmente nas famílias unipessoais, ou seja, compostas por apenas um indivíduo.

As atividades da SAS através do Cadastro Único

Através do CadÚnico (Cadastro Único), técnicos da SAS realizam diversas atividades para atualização cadastral das famílias. As ações incluem visitas domiciliares, convocações por cartas e buscas ativas realizadas por meio de ligações telefônicas. Até o momento, foram realizadas 3.490 visitas para atualização de informações ou para entrega de convocações. Além disso, foram feitas 11.976 tentativas de contato telefônico para busca ativa.

O novo critério para o Bolsa Família

O governo federal impôs uma nova regra para o Bolsa Família. Segundo essa regra, a inclusão de novos grupos unipessoais será suspensa assim que o percentual de famílias beneficiárias do Bolsa Família compostas por apenas uma pessoa chegar a 16% do total de beneficiários.



A reação da população à convocação

Apesar dos esforços da prefeitura, ainda há beneficiários que não responderam à convocação. Outra parcela dos convocados também não foi encontrada nos endereços fornecidos à época do cadastro. Para verificar a situação cadastral, a família pode utilizar o aplicativo do Bolsa Família ou ainda mandar uma mensagem para o telefone (67) 99838-3542.

A necessidade de atualização cadastral

Em caso de necessidade de atualização cadastral, o responsável deverá se dirigir a uma das 26 unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Campo Grande. É necessário levar um documento com foto, CPF e comprovante de residência. O prazo para a regularização se estende até 1º de dezembro, segundo a gestão municipal.

Atualização cadastral

É de suma importância que os beneficiários do Bolsa Família estejam cientes da necessidade de atualização cadastral. A falta de atualização pode resultar na perda do auxílio financeiro, o que pode ter consequências devastadoras para famílias em situação de vulnerabilidade. Portanto, encorajamos todos os beneficiários a verificar sua situação cadastral e tomar as medidas necessárias para garantir a continuidade do benefício.

Bolsa Família de novembro

O governo federal já divulgou as datas que os pagamentos serão realizados neste mês de novembro. O Bolsa Família será disponibilizado entre os dias 17 e 30 de novembro para mais de 21 milhões de famílias.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família

Aqueles com NIS final 2 e 7 terão o pagamento antecipado, permitindo o saque no sábado anterior ao dia programado. O cronograma do Bolsa Família em novembro é o seguinte:

17 de novembro – depósito para NIS 1;

20 de novembro – depósito para NIS 2;

21 de novembro – depósito para NIS 3;

22 de novembro – depósito para NIS 4;

23 de novembro – depósito para NIS 5;

24 de novembro – depósito para NIS 6;

27 de novembro – depósito para NIS 7;

28 de novembro – depósito para NIS 8;

29 de novembro – depósito para NIS 9;

30 de novembro – depósito para NIS 0;

Como verificar os valores do Bolsa Família?

Existem várias maneiras de verificar os valores do Bolsa Família que serão pagos em novembro. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, oferece diversas maneiras eficientes para que os beneficiários possam verificar os valores a serem recebidos de forma totalmente online.

Opções para verificar os valores

Aplicativo do Bolsa Família: Disponível para Android e iOS, este aplicativo permite que você verifique os valores do Bolsa Família. Aplicativo do Caixa Tem: Também disponível para Android e iOS, este aplicativo é outra opção para verificar os valores. Aplicativo do Cadastro Único: Este aplicativo, assim como o site do programa, permite que você verifique os valores do Bolsa Família. Portal Cidadão da Caixa: Este portal é uma maneira conveniente de verificar os valores do Bolsa Família. Atendimento telefônico: Ligando para os números 121 e 111, você pode obter informações sobre os valores do Bolsa Família.