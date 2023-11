Lista de ‘Homens do Ano’ da GQ preenchida por mulheres provoca reação negativa

A GQ está fazendo seu tapinha anual nas costas do ‘Homem do Ano’ esta semana – mas eles estão incluindo um grupo de mulheres na celebração, e isso deixou algumas pessoas – a maioria homens – fora de forma.

A famosa revista está organizando dois eventos diferentes para celebrar seus homenageados – na quarta-feira, eles deram uma festa em Londres… e na quinta-feira, eles farão a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Para ambos, é uma reunião repleta de estrelas… rapazes e moças, na verdade.

Isso é o que deixou algumas pessoas preocupadas no Twitter – se você for pescar a indignação, você vai descobrir… com um bom punhado de pessoas perguntando por que há uma presença feminina tão forte no centro das atenções da GQ de seus “homens”. .”

É um argumento justo, supomos… o fato é que a lista de homenageados do outro lado do lago era composta por muitas mulheres. Na verdade, mais da metade eram mulheres – das 20 pessoas nomeadas para o evento no Reino Unido, apenas 10 delas eram realmente caras… e isso levantou algumas sobrancelhas.

Algumas das mulheres reconhecidas como indicadas ao “Homem do Ano” incluíam… Jasmim Jobson, Maria Earps, Simone Rocha dar Bianca Saunders, só para citar alguns. Quando eles voltarem na quinta-feira … Kim Kardashian sem dúvida estará presente.

Veja bem… ela é na verdade uma das mulheres famosas que apareceu na capa do ‘MOTY’ este ano, e até mesmo essa decisão sofreu algumas resistências. Você sabe, vendo como é uma revista masculina.

Claro, a GQ vem incluindo mulheres em sua programação de ‘Homens do Ano’ há anos … então as pessoas que estão ainda mais irritadas com isso em 2023 parecem estar procurando algo para ficarem bravas. Também parece haver alguma misoginia em andamento… e talvez transfobia também.