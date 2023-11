LISTRAS NAS UNHAS podem indicar algo

Embora muitas vezes listas nas unhas possam ocorrer por diversos fatores, nem sempre significa que seja um sinal de alerta. Mas, há ocasiões em que pode ser um sinal do corpo, como alimentação inadequada, deficiência de nutrientes, entre outros.

Além disso, podem aparecer listras nas unhas verticais ou horizontais. Existem até unhas com listras em relevo, por isso é importante saber o que causa e como prevenir o seu aparecimento ou eliminá-las.

Por que aparecem listras nas unhas?

Listras nas unhas podem aparecer por diversos motivos. Nem todos eles representam um perigo. Porém, tanto as unhas com listras verticais quanto as com listras horizontais indicam uma mensagem do corpo, que pode ser uma alimentação inadequada, como citamos acima. Este é um alerta para começar a consumir alimentos mais saudáveis.

Da mesma forma, as listrinhas podem ser elevadas, ásperas, quebradiças, doloridas, entre outras características. Isso justifica a consulta médica para que a pessoa possa receber tratamento. As listras também decorrem de uma alteração na queratina, ou mesmo por:

Estresse crônico – Esse é um dos motivos mais comuns para o aparecimento de listras nas unhas, pois quando isso acontece o corpo necessita de mais nutrientes;

Possíveis doenças – Que podem surgir da falta de algumas vitaminas, como A, B e outros minerais como ferro ou zinco. Além disso, pode ser devido à falta de proteínas, como a cisteína, que é a mesma proteína que gera estrias no corpo;

Uso de substâncias químicas – Utilização de produtos de limpeza ou alguns cosméticos que contenham substâncias agressivas ou sintéticas que provoquem alteração na produção de queratina;

Trauma – Pancadas nas unhas;

Doenças metabólicas ou endócrinas, como as relacionadas à tireoide;

Doenças renais, principalmente na fase crônica, pois os resíduos nitrogenados se acumulam no sangue e isso é observado nas unhas;

Linhas pretas – O que pode indicar sangramento devido à psoríase. Alguns pequenos coágulos também podem aparecer;

Deficiência de magnésio – Este mineral é muito importante e quando há deficiência pode causar o aparecimento de rugas nas unhas.

Listras verticais

As listras verticais costumam aparecer em forma de sulcos que começam na cutícula e se estendem até a ponta das unhas. A maioria dos idosos apresenta uma forma de cristas, e isso se deve, em princípio, à renovação celular. Isso porque novas células se acumulam sob a pele, fazendo com que as células mortas saiam.



Quando isso é acompanhado de alterações na textura ou na cor, pode ser um indício de doença. Por exemplo, quando ocorre traquioníquia, condição de etiologia desconhecida, a superfície das unhas pode apresentar estrias e leves depressões, além de alteração de cor.

Quem sofre de anemia pode apresentar alterações no formato das unhas, observando pequenas depressões. Isso acontece devido à deficiência de ferro ou à presença de anemia.

Listras nas unhas horizontais

Listras nas unhas horizontais comumente afetam o crescimento e podem ser um sintoma de uma condição patológica mais grave. Na maioria dos casos, é uma doença renal e, se ocorrer em todas as 20 unhas, é uma característica de caxumba, associada a diabetes, tireoide ou sífilis. Se as unhas forem pretas ou escuras, a consulta médica deve ser urgente.

Como remover listras nas unhas

A melhor recomendação é consultar um dermatologista para determinar a causa e prevenir qualquer patologia grave. Dependendo da causa, uma solução pode ser encontrada. Por exemplo, se for devido à anemia, o médico prescreverá ferro ou outros suplementos. No caso da dermatite atópica, o especialista prescreverá cremes hidratantes ou outras opções.

Ademais, para ter unhas saudáveis, sugere-se uma boa alimentação, que inclui peixes oleosos, nozes, abacate e muitos vegetais. Da mesma forma, você pode aplicar creme hidratante à noite, para que as unhas o absorvam.