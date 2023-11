Literatura no vestibular: A Tragédia

A tragédia tem raízes antigas na dramaturgia grega, com obras-primas como as tragédias de Sófocles e Ésquilo. Essas peças frequentemente exploravam mitos e lendas da mitologia grega e romana, centrando-se em personagens lendários como Édipo, Électra e Édipo. As peças gregas destacavam a inevitabilidade do destino e o papel dos deuses nas vidas humanas.

Uma das características mais marcantes das tragédias gregas era o coro, um grupo de atores que comentava e interagia com os personagens da peça. O coro representava a voz coletiva da sociedade, oferecendo reflexões sobre a ação dramática e as lições a serem aprendidas. Essas tragédias gregas não apenas entreteram o público, mas também os levaram a questionar a natureza da existência humana e as implicações de suas ações.

Características da Tragédia

A tragédia é um gênero literário que lida com temas de sofrimento, desastre e inevitabilidade. Ela busca transmitir uma sensação de terror e piedade, provocando uma resposta emocional no público ou leitor.

Embora a tragédia possa assumir diversas formas, ela geralmente gira em torno de uma narrativa que descreve o destino infeliz de seus personagens, muitas vezes causado por uma falha trágica em sua própria natureza ou por circunstâncias incontroláveis.

A tragédia pode ser vista como uma exploração do conflito entre o livre arbítrio humano e o destino inevitável. Os personagens trágicos muitas vezes lutam para evitar seu destino, mas seus esforços são em vão. Esse conflito é um dos elementos centrais que tornam a tragédia tão envolvente, pois nos faz refletir sobre a natureza da vida e do poder inexorável do destino.

O gênero na Literatura Mundial

A influência da tragédia grega na literatura e no teatro é inegável, e seu legado está presente em obras literárias de diferentes culturas e períodos históricos. A obra “Hamlet” de William Shakespeare, por exemplo, é uma notável tragédia que explorou a natureza trágica da condição humana. O personagem-título, Hamlet, enfrenta uma série de adversidades e dilemas morais, culminando em um final trágico. A peça de Shakespeare levanta questões sobre vingança, loucura e a inexorabilidade do destino.



No século XIX, autores como Victor Hugo e Fiódor Dostoiévski abordaram temas trágicos em suas obras. Hugo explorou a tragédia social em “Os Miseráveis”, enquanto Dostoiévski mergulhou nas complexidades da psicologia humana em obras como “Crime e Castigo”. Ambos os autores usaram a tragédia como uma ferramenta para explorar questões sociais e éticas.

No século XX, o gênero continuou a desempenhar um papel significativo na literatura, com autores como Albert Camus e Arthur Miller explorando o absurdo da existência humana e as tragédias pessoais. A peça “A Morte de um Caixeiro-Viajante” de Arthur Miller, por exemplo, narra a tragédia de Willy Loman, um vendedor ambulante cujas ilusões e fracassos o levam a um destino trágico.

A Tragédia Moderna

A tragédia, assim como a literatura em geral, evoluiu ao longo dos séculos para refletir as mudanças na sociedade, nas crenças e nas percepções. A tragédia clássica grega era frequentemente centrada em deuses e heróis mitológicos, enquanto a tragédia moderna muitas vezes se concentra em indivíduos comuns e suas lutas cotidianas. No entanto, os temas fundamentais de sofrimento, destino e inevitabilidade permanecem constantes.

A tragédia moderna também se expandiu para além do teatro e da literatura, encontrando seu lugar no cinema, na televisão e na música. O gênero tornou-se uma parte essencial da cultura contemporânea, explorando temas como alienação, isolamento e desespero.

O existencialismo, uma corrente filosófica que ganhou destaque no século XX, influenciou a tragédia moderna. Autores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus exploraram a absurdez da existência humana e a luta do indivíduo para encontrar significado em um mundo aparentemente indiferente. O personagem Meursault, de “O Estrangeiro” de Camus, é um exemplo emblemático dessa perspectiva trágica, enfrentando um destino implacável em um universo apático.

