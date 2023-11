Logan Paul avisa Rey Mysterio: Eu o respeito, mas vou ter que dar alguns socos na cara dele

Logan Paulo está pronto para enfrentar Rey Mystério pelo Campeonato dos Estados Unidos no WWE Crown Jewel 2023. Isso vem depois Pauloparticipação ativa na WWE desde sua estreia no ringue na WrestleMania 38, onde ele e The Miz derrotado Rey Mystério e seu filho Dominic em uma partida de tag team. Agora, eles se enfrentarão em partida individual pelo campeonato.

Falando em seu podcast IMPAULSIVE, Paulo previu com segurança que ele se tornaria o novo campeão dos Estados Unidos, expressando sua determinação em ir atrás Rey Mystério.

“Estou indo atrás de você, mano, você está olhando para o futuro campeão dos EUA bem aqui,” Logan observado.

“Infelizmente, tive que tirar isso de Rey Mystério, a lenda. Talvez eu tenha que dar um soco na cara dele algumas vezes, mas… sim, é uma merda. Eu amo Rey Mystério como lutador.

“Eu respeito Rei, como você não pode? Ele é um dos maiores e certamente o maior luchador de todos os tempos. Ele só tem algo que eu preciso.”

Acredita que pertence à WWE

Paulo retratou um personagem heel durante seu tempo na WWE e tem sido eficaz nesse papel, entregando consistentemente partidas que superaram as expectativas. Ele mencionou sentir uma forte conexão com o wrestling e acreditar que pertence à WWE.

“Eu peguei esse bug da WWE, cara,” Paulo adicionado.

“Eu peguei o vírus e é por isso que peguei. Estou fazendo essas coisas e penso ‘ah, isso é muito mais natural para mim do que o boxe’.

“Tipo, as pessoas me dizem que eu pertenço aqui, na verdade sinto que pertenço, e tenho a oportunidade de ir atrás desses campeões e ganhar esses cinturões e penso, não sei quantos humanos têm essa oportunidade , talvez eu precise aceitar isso.”