Logan Paul dá uma atualização inesperada sobre sua carreira no boxe após a luta com Dillon Danis

Soutuber virou boxeador e Estrela da WWE Logan Paul tivemos um mês de outubro inesquecível em ambos os esportes. Mas, aparentemente, ele não lutará mais no boxe, pois acaba de anunciar que está se aposentando do esporte com apenas uma vitória no currículo. Logan Paul estava apenas no Negócios da Raposa, ele passou pelos estúdios de Londres para falar um pouco sobre seus empreendimentos comerciais. Paul fez um anúncio chocante sobre sua curta carreira no boxe, ao mesmo tempo em que falava sobre seus planos de continuar sua carreira na WWE. Tenha em mente que Paulo não apenas venceu Dillon Danis em uma luta de boxe, mas ele também se tornou os Estados Unidos Campeão da WWE depois de ganhar o cinturão de Rey Mysterio. Os odiadores dirão que ele trapaceou, mas ele claramente pensa que ganhou de forma justa.

Caos de Paul x Danis: vídeo incrível de ângulo alternativo mostra como se desenrolou a briga de DQ@dazn

Na conversa, Paul falou principalmente sobre o enorme crescimento que as bebidas PRIME obtiveram em apenas dois anos. A empresa de bebidas energéticas acaba de vender sua bilionésima garrafa e tem um golpe publicitário especial para comemorar. Ele abriu lojas pop-up na cidade de Nova York e Londres e fez um sorteio para ganhar uma garrafa PRIME dourada avaliada em US$ 500.000. Mas Paul disse o seguinte sobre sua carreira no boxe: “Sim, acho que me aposentei do boxe. Acho que já fiz o suficiente neste esporte, ficando totalmente invicto aos 25 e 0. Então, sim, vou ser um lutador agora. Não há mais dinheiro no boxe. Quero dizer, todas as empresas estão falindo. Então, [I’m a] lutador em tempo integral. Do jeito que está, sim. Vença Rey Mysterio de forma justa pelo Campeonato dos EUA. E sim, é ótimo. A vida é diferente agora. Não, foi uma atuação dominante, tenho que ser honesto. Sim, alguns respingos de sapo, alguns socos. Foi bom. Eu me sinto bem.”

Logan Paul está realmente se aposentando do boxe?

Se você analisar cuidadosamente a entrevista de Logan Paul na Fox Business, verá que ele está interpretando seu personagem de luta livre. Para começar, seu recorde no boxe não é de 25-0. Ele estava obviamente brincando. Se houver um oponente digno e o dinheiro estiver certo, você pode ter certeza que Paul continuará lutando boxe até que não haja mais interesse. As pessoas que caem nessa claramente não estão cientes de quão sarcástico Logan Paul pode ser, especialmente quando ele está interpretando seu personagem. Então não, ele definitivamente não está se aposentando do boxe. Pelo menos por enquanto.