Logan Paul leva um soco de Rey Mysterio após chamá-lo de anão e eles acabam em uma briga no WWE SmackDown

EUe um próximo WWE evento, Rey Mysterio deve defender o Campeonato dos Estados Unidos contra o YouTuber Logan Paulo. Este confronto gerou atenção e expectativa significativas entre os fãs de luta livre.

A rivalidade deles começou quando Paul, depois de vencer uma polêmica luta de boxe contra Dillon Danisexpressou seu desejo de capturar ouro no mundo da WWEvisando especificamente Mysterio e seu Campeonato dos Estados Unidos.

Rey Mysterio dá um soco em Logan Paul

A rivalidade aumentou com uma série de confrontos no programa SmackDown da WWE, incluindo um episódio memorável de pesagem.

John Cena pede desculpas ao The Rock pela mudança de HollywoodMarca English

Durante a pesagem, Paul chamou Mysterio de anão e tocou sua cabeça, gerando uma discussão acalorada. Rey Mystério retaliou dando um soco em Logan, provocando uma briga que exigiu a intervenção dos oficiais para separar os dois competidores.

Logan Paul foi atingido no rosto por OUTRO microfone pic.twitter.com/QCyUD124Gd ? Soco Feliz (@HappyPunch) 4 de novembro de 2023

Este confronto entre a lenda veterana do wrestling, Mysterio, e a sensação da internet, Paul, criou imensa excitação na comunidade WWE.

Os fãs de wrestling estão ansiosos para testemunhar este combate de alto nível no WWE Crown Jewel, enquanto Paul pretende garantir o seu primeiro campeonato na WWE, enquanto Mysterio procura demonstrar o seu estatuto lendário no mundo do wrestling profissional.

O enredo contínuo e a animosidade entre esses dois competidores adicionaram uma camada extra de drama e expectativa ao evento, tornando-o imperdível para os entusiastas do wrestling.

WWE Crown Jewel promete ser um show memorável e cheio de ação, e o confronto entre Rey Mystério e Logan Paulo é uma das lutas mais aguardadas do evento.