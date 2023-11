Logan Paul não abre mão do título da WWE nos Estados Unidos: ele treina, dorme e toma banho com ele

CWE Superstar e recém-coroado campeão dos Estados Unidos Logan Paulo deixou os fãs de boca aberta ao compartilhar diversas imagens de seu novo título nas redes sociais.

Em uma foto ousada, Logan aparece completamente nu, usando seu novíssimo cinturão de campeonato para cobrir os órgãos genitais durante o banho, gerando uma onda de surpresas e comentários nas plataformas digitais.

A foto foi compartilhada como parte de um vislumbre da vida do lutador, influenciador e youtuber como campeão, chamando a atenção de seus seguidores e gerando especulações e risadas na comunidade do wrestling.

Conhecido por sua personalidade extrovertida e muitas vezes controversa, Logan Paulo parece estar aproveitando ao máximo seu novo status de campeão, levando sua extravagância a novos níveis.

Depois de ser coroado campeão dos Estados Unidos, Logan não parece querer abrir mão do título por um momento, e isso fica evidente. Ele usa o cinto enquanto dorme, faz exercícios, fuma e toma banho.

As imagens postadas não apenas destacam a excentricidade de Logan, mas também acrescentam um toque de diversão inesperada ao mundo do WWE. Sua capacidade de gerar interesse e surpreender o público é inegável, e a imagem em questão certamente se tornará um assunto de conversa entre os fãs de luta livre.

A natureza única e às vezes imprevisível de Logan Paul encontrou uma nova expressão através deste instantâneo ousado, deixando todos ansiosos para ver que movimento surpreendente ele fará a seguir no palco significativo da WWE.

Como Logan Paul ganhou seu título?

Logan Paul venceu seu primeiro campeonato como Superstar da WWE no sábado e o fez com um truque claro que o árbitro nunca viu.

Paul, equipado com uma peça de latão proibida nos nós dos dedos, venceu o então campeão Rey Mystério para derrotá-lo e levar o título com uma vitória dissimulada sobre o Hall of Famer no WWE Crown Jewel em Riad, Arábia Saudita.