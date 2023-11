Logan Paul toma banho quente com novo cinturão do campeonato americano da WWE

Logan Paulo transformou seu cinturão do Campeonato dos EUA em uma barra de censura esta semana – o Superstar da WWE postou uma foto de chuveiro completamente nu nas redes sociais… com apenas sua nova e brilhante adição cobrindo seu lixo!!

O Maverick – que ganhou seu primeiro título de wrestling no fim de semana depois de bater Rey Mystério no Crown Jewel – compartilhou algumas fotos de sua vida como campeão na quinta-feira… e digamos que ele está passando um tempo de qualidade com o hardware.