Lojas CEM ABREM VAGAS de EMPREGO; Confira os cargos!

As Lojas Cem, empresa que atua no comércio de varejista de produtos em geral, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre, consulte quais são os cargos disponíveis e respectivos salários:

Vendedor (a) – Americana, SP – R$ 2.000 – R$ 3.000 por mês – Tempo integral;

Auxiliar de Loja – PCD – Serrana, SP – R$ 2.200 – R$ 3.500 por mês – Tempo integral;

Auxiliar de Limpeza – Americana, SP – R$ 1.800 – R$ 1.900 por mês – Tempo integral;

Montador (a) de móveis – Sumaré, SP – R$ 1.800 – R$ 3.500 por mês – Tempo integral;

Vendedor (a) de Varejo – Nova Odessa, SP – R$ 1.900 – R$ 5.000 por mês – Tempo integral;

Auxiliar de loja – Nova Odessa, SP – R$ 1.900 por mês – Efetivo CLT;

Vendedor (a) Interno – Garça, SP – R$ 2.000 – R$ 3.000 por mês – Efetivo CLT;

Montador (a) de móveis -Araras, SP – R$ 2.500 – R$ 3.500 por mês – Efetivo CLT;

Marceneiro (a) montador – Sumaré, SP – R$ 2.000 – R$ 3.500 por mês – Tempo integral;

Auxiliar de limpeza e serviços gerais – Araras, SP – R$ 1.800 – R$ 2.000 por mês – Efetivo CLT;

Montador de móveis – Piracicaba, SP – R$ 2.000 – R$ 4.500 por mês – Efetivo CLT;

Cobrador externo – Morro Agudo, SP – R$ 2.100 por mês – Efetivo CLT;

Vendedor comércio varejista – Espírito Santo do Pinhal, SP – R$ 1.550 – R$ 4.000 por mês;

Recuperador de Crédito – São José do Rio Preto, SP – Tempo integral.

Mais sobre as Lojas CEM

Sobre as Lojas CEM, vale frisar que sua história começou em 1952, na cidade de Salto, interior de São Paulo. O fundador decidiu montar um negócio de conserto e venda de bicicletas, peças e acessórios.

Em 1959, com o trabalho e a determinação dos filhos e do genro do fundador, os rumos da empresa começaram a mudar. A seção de peças e consertos cedeu espaço aos primeiros eletrodomésticos. Sete anos mais tarde, em 1966, a loja transferiu-se para seu primeiro prédio próprio, introduzindo também a comercialização de móveis.

A partir de então, o objetivo traçado era ir muito além das quatro lojas existentes na época. Para isso, era preciso um nome curto, impessoal, fácil de falar e de memorizar. A sigla CEM (Centro dos Eletrodomésticos e Móveis) foi escolhida em 1976 por meio de um grande concurso que movimentou a região. A partir daí, as Lojas CEM não pararam mais de crescer. Dezenas de filiais foram e continuam sendo construídas e inauguradas com absoluto sucesso

Como enviar o seu currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos das Lojas CEM, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Indeed. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.



