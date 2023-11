Lojas Colombo ABREM VAGAS para Caixa, Vendedor e mais!

As Lojas Colombo, uma grande rede varejista brasileira com sede na cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, está contratando profissionais para trabalharem nos três estados da região Sul. Sendo assim, confira a lista de possibilidades disponíveis abaixo:

Vendedor (a) – Orleans – SC – Venda Interna;

Vendedor (a) – Chapecó – SC – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Região de Santa Maria – RS – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) de Centro de Distribuição – Noturno – Nova Santa Rita – RS – Logística;

Cobrador (a) Externo – Balneário Camboriú – SC – Crédito e Cobrança;

Cobrador (a) Externo – Sorocaba – SP – Crédito e Cobrança: Realizar cobrança externa e renegociações. Recolher bens em garantia de operações de financiamento. Esclarecer dúvidas dos clientes nas visitas realizadas;

Auxiliar de Cobrança – Farroupilha – RS – Crédito e Cobrança;

Motorista – Farroupilha – RS – Motorista: Conduzir os veículos da empresa nas entregas aos clientes/lojas, respeitando os roteiros pré cadastrados, dirigindo com zelo e cuidado, sempre respeitando as leis de trânsito vigentes;

Vendedor (a) – Florianópolis – SC – Atendimento;

Assistente de Conteúdo e SEO – E-Commerce – São Paulo – SP – Venda Interna: Ajustes e correção de produtos; Avaliação de Comentário; Debilitação de produtos; Match produtos; Moderação: conferir entradas de produtos novos no marketplace; Revisão de Cadastro;

Vendedor (a) – Joinville – SC – Atendimento;

Operador (a) de Loja – Bom Princípio – RS – Lojas / Shopping;

Caixa/Estoquista – Não-Me-Toque – RS – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Não-Me-Toque – RS – Atendimento;

Assistente de Logística – Farroupilha – RS – Logística;

Vendedor – Cocal do Sul – SC – Venda Interna;

Gerente de Loja – Pontal do Paraná – PR – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja – Feliz – RS – Atendimento;

Motorista de Estrada – Curitiba – PR – Motorista – Hab D.

Mais sobre as Lojas Colombo

Falando com mais detalhes sobre as Lojas Colombo, vale a pena frisar que, atualmente, conta com forte atuação no Sul do país. Possui 250 lojas físicas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e dois grandes centros de distribuição em Porto Alegre e Curitiba, com um frota própria de aproximadamente 150 caminhões, que fazem mais de 1000 entregas diárias.

Por fim, as Lojas Colombo também mantém um multicanal de vendas, incluindo lojas de rua, em shoppings, televendas, vendas pelo celular e e-commerce, através do site oficial.

Como se candidatar?

Agora que as vagas das Lojas Colombo já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NOTÍCIAS CONCURSOS!



Você também pode gostar: