Lojas Lebes ABRE CARGOS no Sul do Brasil; Se inscreva!

As Lojas Lebes, rede que é uma das maiores redes varejistas da região Sul e que também atua em outros locais do país, está contratando pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia em si, verifique quais são os cargos ofertados no presente momento:

Consultor (a) de Vendas – Praia Grande – SC – Venda Externa;

Consultor (a) de Moda – Terra de Areia – RS – Moda;

Consultor (a) de Moda – Três Cachoeiras – RS – Moda;

Auxiliar de Logística – Gravataí – RS -Logística;

Consultor (a) de Moda – Arroio do Sal – RS – Moda;

Consultor (a) de Móveis – Arroio do Sal e Xangri-lá – RS – Lojas / Shopping;

Especialista de Recebimento e Cobrança -Eldorado do Sul – RS – Tesouraria: Construir levantamento e análise de informações de índices de inadimplência, gerar e atualizar indicadores para melhorar performance dos resultados. Conferir e editar planilhas, realizar manipulação e a atualização de mailing, apoio e monitoramento da operação;

Líder De Loja – Caxambu do Sul – SC – Lojas / Shopping;

Consultor de Venda Externa – Nova Erechim – SC – Venda Externa;

Líder de Loja – Rondinha – RS – Efetivo;

Crediário – Gravataí – RS – Crédito e Cobrança;

Consultor de Moda – Balneário Pinhal – RS – Moda: Vender mercadorias com excelência do setor de bazar, cama, mesa e banho, calçados, relógios e confecções em geral. Surpreender o cliente desde o primeiro atendimento de venda até o pós venda;

Auxiliar de Depósito – Gravataí – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente de Logística – Planejamento – Eldorado do Sul – RS – Logística;

Conferente de Carga e Descarga – Eldorado do Sul – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito.

Mais sobre as Lojas Lebes

Sobre as Lojas Lebes, podemos frisar que a a rede surgiu em 1956, na cidade de São Jerônimo, interior do Rio Grande do Sul. Ao longo do tempo, as Lojas Lebes tornaram-se uma das maiores redes varejistas do Estado.

Com 65 anos de atuação, a empresa está presente em mais de 160 municípios, possui mais de 200 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, um milhão de clientes ativos e mais de três mil colaboradores.

A empresa, que fatura mais de R$1,2 bilhão, disponibiliza um variado mix de produtos nas linhas de moda feminina, masculina, infantil, calçados, acessórios, cama, mesa e banho, móveis, eletrodomésticos e tecnologia.

Como enviar o seu portfólio?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site de vagas, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



