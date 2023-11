Loopy Godinez reage ao polêmico placar do juiz no UFC 295: ‘Talvez ele tenha ido ao banheiro’

Loopy Godinez conquistou sua quarta vitória em 2023 ao tomar uma decisão sobre Tabatha Ricci no UFC 295 no sábado, mas seu ímpeto quase estagnou quando um juiz apresentou um placar polêmico.

Bryan Miner deu a Ricci todas as três rodadas para um placar de 30-27, enquanto os outros juízes Sal D’Amato e Derek Cleary deram pontuações de 29-28 para Godinez. Como resultado, Godinez teve que conseguir uma decisão dividida, apesar do que parecia ser uma vitória bastante clara após três rodadas muito disputadas.

No momento, Godinez não percebeu totalmente o que aconteceu porque Bruce Buffer anunciou o placar para a decisão muito rapidamente, mas ela definitivamente entendeu a polêmica depois de assistir a reviravolta pela primeira vez.

“É sempre difícil logo após a luta, principalmente saber todos os tiros que foram acertados e o que aconteceu”, disse Godinez na segunda-feira. A hora do MMA. “Mas quando voltei para o hotel, assisti a luta e fiquei tipo, nossa.

“Aquele foi um momento assustador. Sim é [shocking]. Agora que assisti a luta algumas vezes, penso, não sei, talvez ele tenha ido ao banheiro ou algo assim. Eu não faço ideia.”

Ricci conseguiu alguns knockdowns rápidos no primeiro e no segundo rounds, mas mesmo esses não atingiram o mesmo nível de dano infligido por Godinez. Godinez dá crédito ao adversário, mas ela até contesta os knockdowns após reassistir a luta.

“No mínimo, digamos que eles queiram ser legais com ela, talvez no segundo turno”, disse Godinez. “Mas acredito que ganhei os três rounds. Depois que vi a luta, acho que ganhei a luta.

“Houve duas vezes em que pareceu que ela me deixou cair ou algo assim. Eu joguei um gancho e dei um passo para cá e aí com o ombro dela ela me bateu e foi aí que eu cai. Ela meio que me empurrou.”

Godinez aceita alguma responsabilidade por permitir que a luta permanecesse próxima o suficiente para deixar um juiz questionando se ela foi vitoriosa ou não, mas novamente ela simplesmente não vê como um placar de 30-27 de Ricci é possível. Ela acertou Ricci em rebatidas nos três rounds e também acertou seis tentativas de quedas.

“Segui o plano de jogo, exatamente o que fiz”, disse Godinez. “Esse era o plano de jogo – era encaixotar, alguns chutes aqui e ali, se eu quisesse atirar [for a takedown] seria no final da rodada. Sabemos que ela é faixa preta em judô e jiu-jitsu e também praticou kickboxing no passado. Ela tinha alguma história. Ela estava com seu cinto de ferramentas e tudo mais. Esse era o plano de jogo.

“Interrompendo ela, eu sabia que assim que pressionei demais ela iria atirar para a queda. É por isso que eu sabia que assim que colocasse muita pressão, eu sabia que ela iria tentar uma queda, então defendemos isso. Exatamente o que treinamos foi exatamente o que aconteceu.”

Embora seja difícil conciliar um juiz que discorda tão veementemente de seu desempenho, Godinez não está perdendo muito sono por causa disso agora. Ela ainda conseguiu a vitória, mesmo que o juiz responsável carimbasse uma decisão dividida desnecessária em seu registro.

“A culpa também é minha”, disse Godinez. “Por que estou deixando isso acontecer se deixo isso para os juízes? Você sabe, quando ouço os números e outras coisas, tudo que consigo pensar é na minha equipe. É tipo, todo esse trabalho que colocamos, todas as horas e tudo mais.

“Eu gostaria de poder assistir a luta enquanto esperava porque demoraram uma eternidade [to read the scores]. Tipo, oh meu Deus, isso é horrível, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu assisti a luta e pensei, ‘Uau, ele não assistiu’”.

Quanto a fazer história como a primeira mulher a vencer quatro lutas no UFC no mesmo ano, Godinez agradece o elogio, mas nem sabia que isso acontecia.

“Para ser honesto, eu não tinha ideia até depois”, disse Godinez. “As pessoas dizem: ‘Você sabia que é a primeira mulher na história a lutar e vencer [four fights in the same year] no UFC.’ Eu não sabia até depois.

“Acho que estou estabelecendo recordes por acidente. Porque não pretendo fazer nenhum disco, apenas amo o esporte, amo o que faço. Eu apareço e luto e essas grandes coisas acontecem.”