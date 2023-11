Loterias Caixa oferecem R$ 98 MILHÕES; veja como ganhar

O montante acumulado do prêmio das Loterias Caixa pela +Milionária continua surpreendendo a cada sorteio, alcançando agora a notável cifra de R$ 98 milhões. O jogo torna-se, portanto, cada vez mais atrativo. Imagine a possibilidade de se tornar um milionário da noite para o dia.

Após o sorteio realizado na noite de quinta-feira (16), o prêmio permaneceu sem agraciados na faixa principal. As expectativas agora estão direcionadas para o próximo concurso, o de número 96 das Loterias Caixa, programado para hoje, sábado (18) às 20 horas, no Espaço da Sorte em São Paulo.

Como ser o ganhador das Loterias Caixa pela +Milionária?

Todos os sorteios das Loterias Caixa, incluindo a +Milionária, são transmitidos ao vivo. Isso possibilita aos apostadores acompanhar os números sorteados em tempo real, por meio do canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para compreender o funcionamento da +Milionária e como efetuar uma aposta, confira as orientações a seguir.

Como funciona a +Milionária e como apostar?

O bilhete da +Milionária possui duas partes:

Primeira parte – Apresenta números de 01 a 50, e o apostador deve selecionar no mínimo 6 e no máximo 12 números.

Segunda parte – Consiste em 6 números, variando de 01 a 06, dos quais o apostador deve escolher de 2 a 6 números.

Para participar da +Milionária, é necessário realizar uma aposta com pelo menos 6 dezenas e 2 trevos, totalizando 8 números. O custo mínimo para essa aposta é de R$ 6. O prêmio da +Milionária é conquistado acertando essas 6 dezenas e 2 trevos.



Existem três formas de efetuar uma aposta na +Milionária:

Nas lotéricas da Caixa;

Pelo site oficial das Loterias Caixa;

das Loterias Caixa; Pelo aplicativo.

Os clientes da Caixa Econômica Federal também têm a opção de realizar apostas pelo internet banking.

Casas lotéricas

Para realizar uma aposta em uma lotérica da Caixa, siga as etapas abaixo:

Dirija-se à lotérica mais próxima de você.

Solicite uma cartela da +Milionária.

Marque os números desejados na cartela.

Valide sua aposta no caixa da lotérica. O atendente fornecerá um bilhete que servirá como comprovante da aposta, o qual deverá ser guardado com segurança para resgatar o prêmio em caso de vitória.

Para apostar online

Acesse o site ou o aplicativo das Loterias Caixa.

Faça um cadastro, caso ainda não tenha uma conta.

Escolha o jogo desejado e clique em “Apostar agora”.

Complete sua aposta, marcando os números na cartela online. Lembre-se de que cada tipo de aposta possui regras e quantidades específicas de números.

Se preferir, utilize a opção “Surpresinha” para que o sistema escolha os números aleatoriamente.

Ou opte pela “Teimosinha”, que repetirá os números selecionados em apostas futuras.

Informe ao sistema quantos números deseja jogar no campo “quantidade de números da aposta”.

Utilize a opção “Complete o jogo” se quiser que o sistema escolha os números restantes.

Após escolher os números, clique em “Colocar no carrinho”.

Preencha os dados do cartão de crédito selecionado para efetuar a aposta e clique em “Comprar”.

Lembre-se de que as apostas na +Milionária podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio, uma hora antes do início do evento.

Por que não houve ganhadores?

Quanto à ausência de ganhadores, ela se deve à extrema dificuldade em acertar a combinação exata de números e trevos necessária para conquistar o prêmio. Conforme estimativas da Caixa Econômica, as chances de acerto são de 1 em 238 milhões de apostas, comparativamente mais desafiadoras do que na Mega-Sena, onde as chances são de 1 em 50 milhões. Assim, mesmo que alguns apostadores possam estranhar, não há nada de errado com o acumulado, tornando o prêmio cada vez mais atraente para os participantes.