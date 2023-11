Loterias Caixa surpreendem e lançam novas estampas e nomes da Federal

A Caixa anunciou recentemente uma grande novidade que promete renovar a experiência dos apostadores. As Loterias da Caixa estão comercializando bilhetes com novos designs e nomes para a Loteria Federal, a modalidade mais antiga oferecida pela instituição.

Novidades nas Loterias da Caixa

As tradicionais extrações de quarta-feira agora são chamadas de “Quartou!” e a Milionária Federal foi renomeada para “Enricou!”. Os novos bilhetes já estão disponíveis para compra em todas as lotéricas do país.

Os novos bilhetes, além de estampas renovadas, apresentam ilustrações e informações dos prêmios, a data do sorteio e o número da extração de forma padronizada. Um recurso interessante adicionado é o QR Code, que direciona o apostador para a página de resultados da Loteria Federal no site da Caixa.

Maior visibilidade aos prêmios

Os novos modelos de bilhetes dão mais destaque aos prêmios totais oferecidos, não se limitando apenas ao prêmio principal. Eles também trazem a informação da probabilidade de premiação em formato de selo: “A cada 5 bilhetes 1 premiado”, uma maneira simples e direta de informar ao apostador que a Loteria Federal é a modalidade que distribui mais prêmios.

A Quartou!, com sorteio realizado toda quarta-feira, oferece premiação no valor de R$ 500 mil em uma única série. O bilhete inteiro, composto por 10 frações, custa R$ 40,00, e cada fração do bilhete custa R$ 4,00.

A extração de quarta-feira foi rebatizada como “Quartou!”, enquanto a Milionária Federal foi renomeada para “Enricou!”. Apesar dos novos nomes, os apostadores podem esperar a mesma emoção e oportunidade de ganhar grandes prêmios.

A Quartou! tem um valor de prêmio de R$ 500 mil em uma única série, enquanto a Enricou! acontece uma vez por mês e oferece um prêmio de R$ 1.350.000,00. Ambas as loterias têm bilhetes compostos por 10 frações, com a Quartou! custando R$ 40,00 o bilhete inteiro (R$ 4,00 cada fração) e a Enricou! custando R$ 100,00 o bilhete inteiro (R$ 10,00 cada fração).

Novidades em Detalhes

Os bilhetes agora apresentam designs inovadores, cada um com uma ilustração única. Além das estampas renovadas, os bilhetes trazem de forma padronizada informações valiosas como os valores dos prêmios, a data do sorteio e o número da extração.

O uso de tecnologia também foi incrementado com a introdução de um QR Code em cada bilhete, que direciona os apostadores para a página de resultados da Loteria Federal no site da Caixa.

Como apostar nas Loterias da Caixa

Para apostar na Federal, é simples. Basta escolher o bilhete desejado na lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. O apostador escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilidade no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações adquiridas. A cada cinco bilhetes, um é premiado. O apostador pode ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

Para mais detalhes e informações sobre a Federal, visite o site das Loterias da Caixa.

Outras Novidades das Loterias da Caixa

Além das mudanças na Federal, as Loterias da Caixa estão sempre trazendo novidades e promoções especiais. Fique atento e não perca a chance de ser o próximo milionário!