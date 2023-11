Ludacris faz rapel no Mercedes-Benz Stadium de Atlanta durante o jogo dos Falcons

Ludacris se apresentou no jogo do Atlanta Falcons neste fim de semana – e parece que ele tirou uma página do Lady Gagamanual para fazer uma entrada… descendo dos céus.

O rapper foi o talento contratado no domingo no Estádio Mecedes-Benz… mas por incrível que pareça, ele não fez uma apresentação no intervalo – mas sim, fez um set rápido após o terceiro quarto… o que definitivamente pegou todos de surpresa .



Reproduzir conteúdo de vídeo





A razão… o cara literalmente desceu de rapel até o palco abaixo, indo até o topo da instalação – e ele fez isso meio devagar, parcialmente cantando uma música no ar.

Parece que ele estava cantando ‘Move Bitch’ na descida… e ele estava animando a multidão também, que adorou. Não está claro se ele fez um set completo depois de pousar ou não (havia um jogo acontecendo, afinal), mas ele conseguiu um pouco de brilho de qualquer maneira.

O objetivo disso era comemorar os 50 anos do hip-hop no ATL… do qual Luda tem contribuído muito ao longo dos anos – sem mencionar inúmeros outros artistas da área.