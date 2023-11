Luis Diaz manda mensagem para seu pai sequestrado após marcar pelo Liverpool

euuis Diaz levantou sua camisa para revelar uma camiseta com as palavras “Libertad Para Papa” (“Liberdade para Papa”) depois de marcar o empate no final do domingo, em sua primeira partida pelo Liverpool desde que seus pais foram sequestrados em sua Colômbia natal.

Diaz marcou um gol no quinto minuto dos acréscimos para dar ao Liverpool um empate em 1 a 1 em Luton pela Premier League e imediatamente enviou uma mensagem para seu pai, que ainda está desaparecido após o sequestro por um grupo guerrilheiro, o Exército de Libertação Nacional. , conhecido como ELN.

Os pais de Diaz foram levados na pequena cidade colombiana de Barrancas no fim de semana passado, embora sua mãe tenha sido resgatada poucas horas pela polícia.

Diaz voltou a treinar na quinta-feira depois de perder dois jogos do Liverpool e disse que estava pronto para jogar contra o Luton, com o técnico Jurgen Klopp o selecionando no banco. Ele entrou aos 83 e poupou o Liverpool do constrangimento com um gol após cruzamento de Harvey Elliott.

Klopp disse antes do jogo que estavam ocorrendo negociações “positivas” sobre a libertação do pai de Diaz.

Tahith Chong parecia ser o vencedor da partida para o Luton, ao converter uma finalização no final de um contra-ataque aos 80 minutos, após um escanteio do Liverpool. Teria sido a vitória marcante do Luton em sua primeira temporada na Premier League.