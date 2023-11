Luis Diaz se torna um herói, marca duas vezes e garante a vitória da Colômbia contra o Brasil

Luis Diaz, aparentemente escolhido pelo destino, marcou dois gols de cabeça no segundo tempo e encontrou a redenção após receber a dura notícia do sequestro de seu pai e posterior libertação poucos dias atrás.

Díaz foi o herói do Seleção Colombiana ajudando a garantir um 2-1 vitória sobre o Brasil no CONMEBOL Copa do Mundo 2026 eliminatórias.

O jogo aconteceu em Quinta-feira à noite no Estádio Metropolitano Roberto Melndez em Barranquilla, Colômbia.

Gabriel Martinelli deu a liderança ao Brasil

Apenas três minutos de jogo, Arsenal meio-campista Gabriel Martinelli combinou de forma brilhante com o atacante do Real Madrid Vinícius Jr. na ala esquerda, voltado Atlas de Guadalajara goleiro Camilo Vargas.

O resto do primeiro tempo viu o domínio da posse de bola pelo cinco vezes campeões mundiaismas eles não conseguiram gerar outro chute no alvo.

Em contrapartida, o time da casa manteve Alisson Becker ocupado, forçando-o a intervir cinco chutes a gol.

Nova lesão de Vinicius Jr.

Más notícias atingiram o ‘Canarinha’ e também para Real Madrid no 27 minutos quando Vinícius Jr.já reclamando de um problema de quadrícepsteve que ser imediatamente substituído por Brighton jogador promissor da Premier League, Joao Pedro.

O segundo tempo continuou com Brasil controlando a posse de bola, causando alguns problemas com sua velocidade, mas claro oportunidades de gol estavam faltando.

Com isso, a partida caminhou gradativamente para a desejada vitória da equipe de Fernando Diniz.

Os dois gols de cabeça de Luis Diaz

O momento mais emocionante da noite ocorreu no 75 minutos.

Na mesma área onde Brasil marcou, Watford inglês meio-campista Yser Asprilla entregou uma linda cruz na caixa.

O atacante do Liverpool, Luis Díazsubiu acima de todos para explodir os fãs locais com um cabeçalhocomemorando um gol que significou ainda mais depois do reencontro emocionante com seu pai que havia sido seqüestrado apenas alguns dias atrás.

A altura de colombiano a emoção chegou no 79 minutos quando Díaz marcou novamentegarantindo a vitória para a equipe local.

Díaz completou seu braçadeira e selou a reviravolta ao vencer mais um duelo aéreo após cruzamento de James Rodríguez.

Como está a tabela de qualificação da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026?



Com este resultado, Colômbia subiu para a terceira posição no CONMEBOL eliminatórias para o Copa do Mundo de 2026 no Estados Unidos, México e Canadá com 9 pontosatrás do Uruguai (10 pontos) e Argentina (12 pontos).

Enquanto isso, Brasil continua a diminuir, caindo para a quinta posição com 7 pontosabaixo Venezuela 8 pontos, que havia empatado um pouco antes com Equador.