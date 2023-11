Luis Suarez supostamente já tem acordo para se juntar a Messi no Inter Miami

Óne das grandes duplas dos últimos tempos se reunirá novamente, pois foi revelado que Lionel Messi terá mais uma vez Luis Suarez como companheiro de equipe para se juntar a ele em sua nova aventura em Liga Principal de Futebol (MLS).

O meio-campista uruguaio já concordou em ingressar Inter Miami para a próxima temporada da MLS, de acordo com diversas fontes próximas consultadas pela ESPN no Uruguai.

Leo Messi e Luis Suarez, juntos novamente

O jogador de 36 anos está atualmente sob contrato com Gremio de Porto Alegre no Brasil, e parece que ficará apenas até o final deste ano, para depois integrar a equipe treinada por Gerardo ‘Tata’ Martino.

Suarez parece pronto para se juntar a seus ex-companheiros de equipe Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquetscom quem jogou por seis temporadas no Barcelonaentre 2014 e 2020.

O acordo definitivo entre Luis Suarez e Inter Miami

Segundo a ESPN, o acordo entre Suarez e Inter Miami já é definitivo, faltando apenas a assinatura do contrato, que em princípio será de um ano, com opção de renovação para todo o ano de 2025.

Inter Miami se tornará assim o oitavo time de sua carreira, depois de ter jogado pelo Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, ​​Atlético de Madrid e Grêmio.

O excelente histórico de Luis Suarez

Suarez tem cinco campeonatos em LaLigaquatro pelo Barcelona e mais um pelo Atlético de Madrid.

Além disso, tem uma Liga dos Campeões da UEFA pelo Barcelona na temporada 2015, mesmo ano em que também conquistou o Mundial de Clubes.

O atacante também detém três títulos do futebol uruguaio pelo Nacional e um título da Eredivise pelo Ájaxbem como uma Copa da Liga na Inglaterra com Liverpool.

Além disso, o uruguaio tem quatro participações em Copas do Mundo com sua seleção, na África do Sul 2010, no Brasil 2014, na Rússia 2018 e no Catar 2022. Nessas Copas, Luis Suarez marcou sete gols e cinco assistências.

Por fim, vale ressaltar também que ele conquistou a Copa América de 2011 com Uruguaino qual acumulou quatro gols e duas assistências.

Na atual temporada no Grêmio, Suárez é o líder em assistências com 10, além de 10 gols na atual temporada do Brasileirão.