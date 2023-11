Luka Doncic ataca LeBron James com um passe incrível e se torna viral

Luka Doncic realizou uma das peças mais espetaculares e virais do Temporada da NBA quando ele completou um passe impossível entre as pernas de LeBron James, escolher um companheiro de equipe que marcou três pontos no Vitória do Mavericks por 104-101 sobre o Lakers.

O mágico esloveno conseguiu realizar um drible complicado a poucos metros do craque, que assistiu atônito e sem conseguir reagir. O passe controlado remotamente de Doncic passou por baixo dele.

Vídeo satírico de treino de Luka Doncic que deixa os fãs nervosos

A peça deixou sem palavras os mais de 19 mil torcedores que lotaram a Crypto.com Arena, em Los Angeles, provando que o ex-jogador do Real Madrid é um dos melhores e mais criativos armadores da NBA.

Desempenhos notáveis

Doncic terminou o jogo com 30 pontos, 12 rebotes, oito assistências e duas roubadas de bola. Embora LeBron tenha marcado 16 de seus 26 pontos no quarto período para alimentar as esperanças de recuperação do Lakers, ele também contribuiu com nove rebotes e sete assistências.

A vitória move o Mavericks para quarto na classificação da Conferência Oesteenquanto o Lakers está em sétimo.