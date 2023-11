Luka Doncic passa de uma atuação tranquila a uma jogada de xadrez vencedora

Da estrela do Mavericks de todos Luka Doncic teve uma noite ruim apesar do sucesso de seu time no jogo contra o búfalos de Chicago.

Doncicque teve um excelente início na temporada regular, teve dificuldades com seus arremessos, conseguindo apenas 18 pontos em 5 de 16 arremessos, incluindo um péssimo 1 de 8 na faixa de três pontos.

Gesto incomum para uma estrela da NBA: Luka Doncic anda como um “cara normal” em Madrid, EspanhaMarta Inglês

No entanto, seu impacto geral no jogo ainda foi significativo, já que contribuiu com sete rebotes e 10 assistências em 40 minutos de jogo.

Apesar de Doncicdesempenho abaixo da média, o Dallas Mavericks conseguiu derrotar o búfalos de Chicago 114-105.

Esta vitória ampliou a invencibilidade, com apenas o celtas de Boston na Conferência Leste ostentando um recorde semelhante na NBA.

LAPRESSE

Doncic mostrando seu conjunto de habilidades

Nos momentos finais do jogo, Doncic demonstrou sua inteligência no basquete ao fazer uma assistência crucial para garantir a vitória.

Reconhecendo o Touros‘ ajustes defensivos e sua tentativa de prendê-lo, ele deu um passe preciso para Josh Verde no escanteio, selando efetivamente a vitória.

Mavs treinador Jason Kidd elogiado Donciccontribuições gerais, com destaque para seu desempenho de alto nível nas duas pontas da quadra, que foi fundamental para a quarta vitória consecutiva do time.

Apesar de suas lutas neste jogo em particular, DoncicO impacto e o QI do basquete eram evidentes para todos.