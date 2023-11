Luke Evans mostra abdominais ondulados em Thirst Trap sem camisa IG

Luke Evans tratou seus fãs do IG com uma armadilha de sede… depois de perder 17 libras em apenas 10 semanas.

O ator exibiu seu abdômen ondulado em um clipe escaldante do IG na segunda-feira … balançando nada além de um par de jeans de lavagem clara que realçam o torso.

Luke derramou o chá em sua jornada para perder peso… atribuindo isso à agitação de alta energia de seu papel no West End como administrador da falecida Rainha Mãe, William Tallonem “Backstairs Billy” no teatro Duke Of York de Londres.