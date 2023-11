LULA CONFIRMA R$ 200 como EXTRA para ESTES brasileiros

O governo registrou um novo desembolso extra de R$200,00 para os seus beneficiários. Esse é o Auxílio Alimentação, concedido a todas as famílias que participam do programa de apoio financeiro. No entanto, é fundamental estar ciente dos detalhes desse benefício para verificar se você receberá o adicional no próximo mês.

O Auxílio Alimentação é uma ajuda financeira concedida pelas administrações municipais. Isso significa que o pagamento não é nacional, mas municipal. Em outras palavras, somente aqueles que residem em municípios que asseguram o benefício e estão cadastrados no Bolsa Família poderão usufruir do “dinheirinho” extra.

Quem tem direito ao extra de R$ 200?

Para verificar se sua família tem direito a esse auxílio, o beneficiário pode entrar em contato com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de sua cidade para obter mais informações sobre o benefício. Também é possível obter informações por meio do aplicativo ou site do CadÚnico (Cadastro Único) ou pelo Portal Cidadão da Caixa Econômica.

As famílias que preencherem os requisitos para o auxílio precisarão comparecer ao CRAS mais próximo de sua residência para fazer a solicitação. É importante observar que a aprovação do benefício pode levar de 15 a 45 dias, dependendo da eficiência do Centro de Referência local.

O pagamento do Auxílio Alimentação é efetuado pela Caixa Econômica no mesmo período do pagamento da parcela regular do Bolsa Família. No entanto, o auxílio da cesta básica pode ser depositado na conta digital do Caixa Tem ou creditado em um cartão de alimentação, que será enviado para o endereço da família beneficiária.

Em todos os casos, o benefício é liberado de acordo com o calendário oficial da Caixa. A instituição financeira segue um calendário escalonado com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do Responsável Familiar.

Calendário de pagamento



Você também pode gostar:

É relevante destacar que o pagamento da parcela regular do Bolsa Família é sempre depositada na conta digital do Caixa Tem. Portanto, certifique-se de conferir o calendário completo do programa de apoio financeiro para o próximo mês.

Se o NIS tiver terminando em 1: 17 de novembro;

Se o NIS terminando em 2: 20 de novembro (antecipado para o sábado, 18);

Caso o NIS tiver terminando em 3: 21 de novembro;

Caso o NIS tiver terminando em 4: 22 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 5: 23 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 6: 24 de novembro;

Caso o NIS tiver terminando em 7: 27 de novembro (antecipado para o sábado, 25);

Caso o NIS tiver terminando em 8: 28 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 9: 29 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 0: 30 de novembro.

Como efetuar o saque do Bolsa Família e seus complementos

O resgate do benefício e seus adicionais pode ser realizado em qualquer ponto de atendimento da Caixa. Mas isso, desde que o beneficiário possua o cartão do Bolsa Família (antigo ou atual) ou os cartões auxiliares:

Aqueles que não possuem um cartão podem utilizar o aplicativo do Caixa Tem para realizar o saque. A seguir, apresentamos um guia passo a passo:

Abra o aplicativo do Caixa Tem em seu dispositivo móvel;

Insira seu CPF e senha para efetuar o login;

Selecione a opção “Saque sem cartão”;

Clique em “Gerar código para saque” – é essencial notar que o código tem validade de 1 hora. Se não for possível realizar o saque nesse período, será necessário gerar um novo código no Caixa Tem;

Digite sua senha do aplicativo do Caixa Tem;

Insira o código no caixa eletrônico, em uma Lotérica ou em um correspondente Caixa Aqui;

Toque no botão “Entrar” no teclado do caixa eletrônico;

Selecione a opção “Saque Caixa Tem”;

Informe seu CPF;

Insira o código que você recebeu no aplicativo do Caixa Tem e clique em “Entrar”;

Escolha o valor que deseja sacar;

Seu saque terá a autorização. Aguarde a liberação do montante.

Além do saque, os beneficiários têm a possibilidade de utilizar o aplicativo do Caixa Tem para verificar as transações, realizar recargas de celular, efetuar transferências bancárias e pagar contas tipo boleto, tudo sem sair de casa.