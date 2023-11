Lupo OFERECE VAGAS para Vendedor em QUATRO ESTADOS

A Lupo, famosa marca que é líder do mercado brasileiro de meias, cuecas e de lingerie sem costura, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Isto é, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a companhia, consulte a lista de opções abertas na lista abaixo:

Vendedor (a) de Loja – Piracicaba – SP – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – Vendedora Parque Shopping Barueri – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Barueri – SP – Atendimento;

Consultor (a) de Vendas – Fortaleza – CE – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Joinville – SC – Atendimento: Atendimento ao Cliente; Efetuar as Vendas Pós-vendas; Organização da Loja. Realizar abordagem mais calma aos clientes. Realizar atendimento mais personalizado.

Vendedor (a) de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Lupo

Falando mais sobre a empresa, vale destacar que, em 2010, a Lupo entrou no mercado esportivo e lançou a marca Lupo Sport, com uma coleção que atualmente tem quase 500 itens, entre roupas para homens e mulheres praticantes de atividades esportivas e frequentadoras de academias.

No total, os consumidores contam com 12 mil itens Lupo, que atendem a todos os segmentos e estilos. A empresa, que ocupa uma área de 90 mil metros quadrados em Araraquara e emprega 5 mil pessoas da região, fornece produtos para mais de 35 mil pontos de vendas no território nacional. Atualmente a Lupo exporta para 23 países.

Ao todo, possui um um time de 8.500 pessoas movidos pela a busca pela excelência, o foco na qualidade. Em vez do “vou fazer o possível”, “vou dar o meu melhor”. Em inovação, conforto, tecnologia, cidadania, sustentabilidade, ações sociais e, principalmente, na satisfação do consumidor. Deve ser por isso que, há mais de 100 anos, a Lupo é uma das marcas mais queridas e admiradas do Brasil.

Por fim, a Lupo conta também com uma linha infantil, com itens licenciados de grande apelo para as crianças, como personagens da Disney, Mattel, Warner Bros e Cartoon, entre outros.

Confira alguns benefícios



Bônus por resultado;

Comissões;

Vale-transporte;

Dentre outros.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que já foi possível analisar quais são as vagas ofertadas, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

