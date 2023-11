Luta pelo título Volkanovski x Topuria do UFC 298 marcada para 17 de fevereiro

Alexander Volkanovski já tem data para sua próxima defesa de título.

O atual campeão dos penas enfrenta o principal candidato Ilia Topuria no UFC 298 em 17 de fevereiro (18 de fevereiro na Austrália natal de Volkanovski), anunciou a promoção na quarta-feira.

Volkanovski x Topuria foi anunciado anteriormente para acontecer em fevereiro pelo CEO do UFC, Dana White, com data ainda a ser definida. A localização do UFC 298 ainda está pendente.

Também não se sabe se Volkanovski x Topuria é a luta principal finalizada.

Originalmente rumores de que estaria competindo no UFC 297 em janeiro em Toronto, Volkanovski aproveitou uma oportunidade de última hora em outubro passado para revanche o campeão dos leves Islam Makhachev no UFC 294. Depois de obter uma vitória por decisão acirrada sobre Volkanovski em seu primeiro encontro no UFC 284 , Makhachev fechou a porta para a rivalidade com um nocaute no primeiro round em seu segundo confronto.

Apesar desses contratempos, Volkanovski (26-3) continua sendo o homem a ser batido na categoria até 145 libras. O astro australiano nunca perdeu no peso pena e busca defender o título do UFC pela sexta vez consecutiva quando enfrentar Topuria, em fevereiro. Ele fez cinco defesas consecutivas bem-sucedidas quando derrotou Yair Rodriguez por nocaute técnico no terceiro round em julho passado.

Volkanovski atualmente ocupa o segundo lugar no ranking Pound-for-Pound do MMA Fighting.

Topuria (14-0) venceu todas as seis lutas no UFC, sendo quatro delas terminando na distância. Em sua luta mais recente, Topuria conquistou uma vitória desequilibrada sobre Josh Emmett para se consolidar como o próximo homem na fila para desafiar Volkanovski. Ele está empatado com Rodriguez na terceira posição, com 145 libras, no MMA Fighting Global Rankings.